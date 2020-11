Ex-Remo e carrasco do Paysandu, atacante vira empresário e abre loja de açaí em shopping

O atacante Felipe Marques, de 30 anos, que passou pelo Remo na temporada 2018, agora “ataca” de outra forma, dessa vez no ramo empresarial. O jogador que hoje defende a camisa do Cuiabá-MT inaugurou uma loja de açaí em um shopping na cidade de Pacujus (CE) , distante 51 quilômetros de Fortaleza-CE.

Felipe Marques publicou um vídeo da loja e afirmou estar emocionado por ter conseguido finalizar o empreendimento, chamado de “Açaiteria”.

“É com muita felicidade e emoção que apresento a vocês a nossa loja. Foram meses de muito trabalho e dedicação para deixá-la com um ambiente diferenciado e aconchegante”, escreveu.

Pacajús (CE) é a cidade natal de Felipe Marques, que conquistou o título do Parazão de 2018 pelo Remo. Com a camisa do Leão o atacante disputou 16 partidas e marcou três gols, um deles foi na decisão do Campeonato Paraense contra o Paysandu. Atualmente no Cuiabá-MT, Felipe Marques conquistou o título da Copa Verde de 2019 em Belém, diante do clube bicolor e convertendo uma das penalidades.