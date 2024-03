Clube do Remo busca garantir vaga na semifinal da Copa Verde, contra o Amazonas, neste sábado (23)

O Clube do Remo está com a vantagem para chegar a semifinal da Copa Verde, e busca defender a classificação fora de casa, neste sábado (23), a partir das 18h, na Arena da Amazônia, em Manaus, na decisão das quartas de final contra o Amazonas-AM.

No primeiro embate entre as equipes, no jogo de ida no Baenão, em Belém, a Onça Pintada saiu na frente, com um gol de Diego Torres. No entanto, o Leão não se deixou abalar, e em uma virada sensacional, com gols de Echaporã e Ribamar, conquistou a vantagem para decisão com o placar de 2 a 1.

A equipe azulina já está em Manaus desde a noite da última sexta-feira (22), e o foco não deve ser o descanso. Isso porque, mesmo com a vantagem, o Amazonas só precisa de um gol para empatar o placar agregado, e levar a partida para os pênaltis; e dois gols para virar a decisão a favor da Onça.

O Leão, confia na vitória, e em mais uma atuação inspirada do time, principalmente dos destaques do primeiro embate: o goleiro Marcelo Rangel, que defendeu diversas tentativas da equipe amazonense de igualar o placar; e do atacante Ribamar, autor de um dos gols azulinos, que está confiante para a decisão.

“Sem muita euforia, temos o segundo jogo ainda, mas demos um passo importante. É ir a Manaus (AM) e fazer um bom jogo e se Deus quiser sair de lá classificado”, declarou.

Amazonas

Mesmo saindo atrás, a equipe amazonense confia que a decisão em casa seja um fator favorável para uma possível reviravolta. O técnico da Onça Pintada, Luizinho Vieira, convocou a torcida amazonense e declarou que “não tem nada resolvido”. “O jogo só termina na Arena. Vamos procurar fazer um grande jogo e, principalmente, merecer criar as situações que possam nos conduzir a uma vitória importante", disse.

A decisão entre Remo e Amazonas terá cobertura completa com Lance a Lance no portal OLiberal.com, e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Copa Verde - quartas de final

Amazonas-AM x Clube do Remo

Data: sábado (23)

Hora: 18h

Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Renato Gomes Tolentino

Quarto árbitro: Raimundo Jose Azevedo de Medeiros

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Thalys, Ligger, Jonilson, Nathan, Henrique, Jaderson, Matheus Anjos, Sillas, Echaporã e Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.

Amazonas: Edson Mardden, Patric, Alison, Iván Alvariño, PH, Renan Castro, Diego Torres, Rafael Tavares, William Barbio, Guilherme Mantuan, Sassá. Técnico: Luizinho Vieira.