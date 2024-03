Após jogo, Morínigo afirma que Remo precisa evoluir para a Série C: 'Ainda falta'

O Remo estreia na Série C do Campeonato Brasileiro 2024 em um mês. O confronto da primeira rodada será contra o Volta Redonda-RJ, em local a ser confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Após a partida contra o Amazonas-AM, pelas quartas de final da Copa Verde, o técnico do Leão Azul, Gustavo Morínigo, falou sobre a preparação para a Terceira Divisão do Parazão.

Mesmo com a vitória por 2 a 1 em cima da Onça Pintada, o técnico afirmou que o time ainda não está completamente preparado para o Campeonato Brasileiro. Segundo ele, ainda há peças para ajustar até a equipe chegar no "ideal".

"Não, acho que não", enfatizou o treinador ao ser questionado se já chegou no time "ideal". "Quero ser autocritico sempre porque o meu trabalho e o meu dever é realmente encontrar uma maneira de jogar que nos dê satisfação com vitórias. E entender que hoje não jogamos como tínhamos que jogar e isso me incomoda porque nem sempre vamos defender dessa maneira, nem sempre vamos com o gol fechado e temos que ter mais recursos, temos recursos, qualidade, estamos fazendo gols em cada jogo e não fizemos um bom jogo, mas ganhamos que era importante", analisou Morínigo em entrevista coletiva após o jogo contra o Amazonas.

O treinador do Leão Azul chegou no time para reestruturar o time após alguns resultados que não agradaram o clube. Assim, um dos objetivos de Morínigo, além de ganhar, e fazer a equipe jogar bem e estar bem preparada para todas as competições.

"Eu sou autocritico nisso, há muito para trabalhar, não podemos exigir muito porque temos vários meninos que estão em suas primeiras equipes, temos oJonilson, Henrique, que são jogadores que estão crescendo agora e não podemos dar a responsabilidade de um jogo bem jogado. Então, ainda falta trabalhar, nos falta melhorar algumas coisas para sofrer menos, mas estamos procurando melhorar. É sempre importante ganhar, mas que o resultado não nos deixe em uma posição de acreditar que já estamos bem e não estamos, precisamos melhorar", ressaltou o técnico.

Em casa contra o Amazonas, o Leão Azul teve uma postura mais firme e agressiva no jogo. Mesmo saindo atrás no placar, o time azulino finalizou bastante até conseguir concluir em gols. Para o treinador, o resultado final do jogo foi um conjunto de fatores, que envolve raça e esforço dos jogadores e o apoio da torcida, que fez a festa no Baenão.

"Hoje foi uma [união] de raça, esforço, o que sempre pedimos para eles, e com a torcida que foi fantástica, não podemos deixar de mencionar isso, que realmente empurrou durante todo jogo. É o que precisamos, isso alimenta o seu time a entregar todo. Essa conjunção não tem que faltar nunca, [temos] que criar em nosso campo uma fortaleza em todo sentido, que sejamos fortes nisso, e ir trabalhando jogo a jogo, como estamos fazendo", concluiu Gustavo Morínigo.

O próximo compromisso do Remo é o jogo de volta contra o Amazonas. As equipes vão decidir a vaga para as semifinais da Copa Verde neste sábado (23), na Arena da Amazônia. O Leão Azul tem a vantagem de um gol.