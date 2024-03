Parazão: Após acordo, jogos entre Remo x Tuna serão disputados no Mangueirão; veja as datas

Fim da “novela” de onde serão disputados os clássicos entre Remo x Tuna, pelas semifinais do Campeonato Paraense 2024. Em reunião entre as diretorias do Leão e da Águia do Souza, ficou decidido que os confrontos serão disputados no novo Mangueirão. A informação foi confirmada pelo O Liberal com o diretor de futebol da Tuna, Eder Pisco.

As datas das partidas foram definidas pela Federação Paraense de Futebol (FPF), para os dias 28 de março (quinta-feira) e 31 de março (domingo), porém, os locais dos confrontos não foram divulgados, já que existia um impasse entre as diretorias do Remo e da Tuna Luso, por conta das péssimas condições do gramado do Estádio do Souza, que pertence à Lusa.

O Remo propôs que as partidas fossem disputadas no novo Mangueirão, proposta aceita pela diretoria da Águia do Souza, mas com ressalvas, já que a Lusa gostaria que as partidas tivessem as rendas divididas com os clubes, proposta essa que não foi aceita pelo Remo no primeiro momento. A Tuna, como mandante da primeira partida, pensou em jogar no Souza, à tarde, em um dia de semana, mas após reunião, os clubes chegaram a um acordo, com o Remo repassando um valor à Tuna. Os valores acordados entre as agremiações não foram revelados.

Tuna x Remo iniciam a disputa por uma vaga na grande final do Parazão na próxima quinta-feira (28), às 20h, no Mangueirão. O confronto também decide quem será um dos representantes do Pará na Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal + e lance a lance pelo OLiberal.com.