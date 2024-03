Atacante da Tuna, Cearense prefere pegar o Remo no Mangueirão e critica gramado do Souza

Uma das semifinais do Campeonato Paraense 2024 será o clássico entre Tuna Luso Brasileira x Clube do Remo. As equipes irão disputar uma vaga na grande final do Parazão e a Lusa possui no elenco um velho conhecido da torcida do Remo, o artilheiro Leandro Cearense, que foi decisivo na classificação da Águia do Souza à semifinal, marcando um gol no último minuto contra o São Francisco, levando a decisão para os pênaltis. Em entrevista à Rádio Liberal +, o atacante Leandro Cearense, admitiu que o gramado do Estádio do Souza está ruim e que prefere que as partidas contra o Remo sejam no Mangueirão.

O atacante de 38 anos teve passagens pelo Remo e Paysandu, além de várias outras equipes do interior do Estado. O jogador foi perguntado sobre a situação do gramado do Estádio Francisco Vasques, o Souza. Cearense admitiu que não o local não está legal e que prefere jogar no Colosso do Bengui.

“A gente sabe que é complicado, sabe da realidade do gramado da Tuna. Eu não vou ser aqui hipócrita e falar que o campo está bom para jogar. Está um pouco complicado pelo desgaste das chuvas, por conta de a gente treinar todo dia nele. Lembro que deu uma confusão com o ex-presidente do Paysandu, o [Alberto] Maia, me perguntando se eu preferia jogar na Curuzu ou no Mangueirão e eu sempre falei que gosto do Mangueirão. Então, se me perguntarem, eu quero fazer os dois jogos no Mangueirão. Gramado bom, estádio olímpico, acredito que um jogo neutro, porque a torcida do Remo, com certeza muito maior, fica mais afastada. A gente sabe que a situação do gramado do Souza está um pouco complicada, mas aonde for colocado [o jogo] a gente vai estar preparado para fazer dois grandes jogos”, disse.

Cearense atuando com a camisa do Remo (Tarso Sarraf / OLiberal)

Com dois gols em cinco partidas com a camisa da Águia do Souza, Leandro Cearense sabe que não irá continuar na Tuna no decorrer deste ano, já que a Lusa não possui calendário e encerra as atividades na temporada após o término do Parazão. O atacante falou sobre seu futuro no futebol, revelou que recebeu algumas propostas, mas preza em jogar próximo da sua família.

“A minha pretensão é ficar quanto mais perto melhor da minha família. Estou com 38 anos, antes do Paraense eu recebi proposta para voltar para o Ceará, jogar o Campeonato Cearense, recebi para jogar o Paulista Série A2, mas preferi ficar aqui, em casa, preferi ficar em Belém, jogar o Campeonato Paraense. O pensamento é sempre aqui na Tuna, ser campeão paraense pela Tuna. Eu não sei se teve jogador que foi campeão pelos três grandes do Pará, mas estou muito focado em conseguir esse título aqui pela Tuna”, contou.

Leandro Cearense defendendo o Papão em 2016 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Cearense não poderá jogar a primeira partida da semifinal contra o Remo. O jogador terá que cumprir suspensão, já que foi expulso, após tirara a camisa ao comemorar o gol da vitória da Tuna contra o São Francisco. Como ele já tinha levado amarelo, recebeu o segundo cartão e desfalca a Lusa.

Além da Tuna, Remo e Paysandu, Cearense teve passagens pelo Nacional-AM, Vila Nova-GO, Fortaleza-CE, ABC-RN, ASA-RN, Icasa-CE, São Paulo-AP, além do Trem-AP. Atuou fora do país,m no futebol do Omã e possui no currículo os títulos do Parazão de 2014 (Remo), 2016 e 2017, além da Copa Verde, conquistados no Paysandu.