Leandro Cearense explica mais uma 'lei do ex' sobre o Paysandu: 'Amo, tenho uma história lá'

O atacante Leandro Cearense foi o nome do jogo na vitória do Caeté sobre o Paysandu, pela 5ª rodada do Parazão 2023. A partida, que foi disputada na tarde deste sábado (4) no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, terminou com o triunfo por 2 a 1 do Guerreiro Caeteuara. Cearense foi decisivo: fez o primeiro gol do Caeté e a assistência para PC Timborana marcar o segundo. Mais do que uma “lei do ex”, o atacante exaltou o amor que tem pelo Papão.

"Um jogo difícil, um time grande, que eu tenho um carinho muito grande, que eu amo para falar a verdade. Tenho uma história lá. Ano passado também fui o melhor em campo contra eles”, declarou o centroavante, relembrando a vitória por 4 a 0 do Castanhal sobre o Paysandu no estadual do ano passado, quando também balançou as redes.

“Mas é isso aí, a gente precisava dessa vitória, a gente vinha atrás dessa vitória, vínhamos jogando bem e hoje, graças a Deus, o professor trabalhou o time certinho e buscamos a vitória", completou, em entrevista à TV Cultura ao término do jogo em Ipixuna.

Leandro Cearense jogou no Paysandu entre 2015 e 2017, periodo em que disputou a Série B do Brasileiro, edições da Copa Verde e Copa do Brasil pelo clube. Com a camisa alviceleste foram mais de 100 jogos, 25 gols, dois títulos estaduais e um regional, a Copa Verde de 2016.

Artilharia

O centroavante do Caeté agora tem dois gols no Parazão, que já o fazem sonhar com a artilharia do torneio. Lideram o quesito Fabinho, do Remo, e Mário Sérgio, do Paysandu, ambos com 4.

"Camisa 9 vive de gols, eu sempre falei. Vou procurar [a artilharia do Parazão], estou trabalhando muito, estou me cuidando bem para levar o Caeté aos seus objetivos, que é chegar na Série D, sonhar com o título do Paraense e, por último, brigar pela artilharia. Se Deus quiser vai dar certo", explicou o atacante.

Melhores momentos de Caeté 2 x 1 Paysandu:

O próximo compromisso do Caeté será fora de casa, contra o Águia, em Marabá. A partida vai acontecer no dia 12 de março, domingo, no Zinho Oliveira.