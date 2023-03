Ricardinho critica árbitro e minimiza derrota do Paysandu para o Caeté: 'Nem tudo está errado'

A derrota do Paysandu para o Caeté, por 2 a 1, na tarde deste sábado (4), colocou fim à invencibilidade do clube na temporada 2023. Com sete desfalques e um jogador poupado por desgaste físico, o técnico Márcio Fernandes não viu, em campo, a equipe ter uma boa atuação. Mesmo quando tinha mais posse de bola que o adversário, o Papão era pouco perigoso. O meio-campista Ricardinho, que entrou na etapa final, lamentou o fim do 100% de aproveitamento do time e questionou a atuação do árbitro no lance do segundo gol do Caeté.

“A invencibilidade a gente sabe e a gente se cobra para manter o ambiente de vitória, nós sabemos o quanto é importante. Foi um jogo duro, jogo difícil”, avaliou o camisa 8, que atuou por cerca de 30 minutos em Ipixuna, contando os acréscimos.

“Tomamos um gol no primeiro tempo, algo que ainda não tínhamos sofrido. Estávamos bem na partida. E no segundo tempo, quando conseguimos empatar, reagir, infelizmente no nosso melhor momento a gente sofreu um gol, que ao meu ver teve falta em cima do Paulo [Henrique]. Ele [o árbitro Klever da Costa Lobo] deu várias faltas, algumas até menos do que aquela, e ele deu, que acabou nos prejudicando, infelizmente”, completou Ricardinho para a TV Cultura, ainda no gramado, ao término da partida.

Apesar do resultado adverso, o Paysandu vai continuar na vice-liderança do Campeonato Paraense até o final da 5ª rodada. Isso porque está cinco pontos à frente do Águia de Marabá, o terceiro colocado, que encara o Tapajós às 20h da segunda-feira (6), no fechamento da rodada - o que ameniza o revés bicolor na visão de Ricardinho.

“Há derrotas que vêm para o bem. Assim como quando nós estamos vencendo nem tudo está certo, nós perdemos hoje e nem tudo está errado. A gente precisa, sim, conversar. E foi bom, foi em um momento em que poderíamos perder. Serve de alerta, serve para a gente buscar trabalhar mais ainda”, ponderou o meia.

Desfalques, calor..

Ao fim da partida, Ricardinho também evitou dar muitas justificativas para a má atuação do Paysandu em Ipixuna do Pará, no sudeste do estado. A partida, que tinha o mando de campo do Caeté, não foi disputada em Bragança porque o estádio Diogão teve o uso vetado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) devido às más condições do gramado.

"Não, a gente ficar encontrando desculpas... É lógico que os meninos que estão machucados fazem muita falta, é evidente, mas nós temos que valorizar aqueles que estão em condições de jogo, aqueles que entraram na partida hoje. Montamos um grupo forte para isso, para esses momentos, quando nem todos vão estar bem, seja por cartão, seja por lesão. O calor eu acho que realmente pegou um pouco mais no primeiro tempo, no segundo tava melhor. Realmente isso não é desculpa, foi para as duas equipes. Perdemos e vamos buscar evoluir e crescer em cima dessa derrota", concluiu o camisa 8.

Entre os lesionados estão os zagueiros titulares Genílson e Naylhor; o laterais Samuel Santos e Eltinho e os atacantes Alex Matos e Stéfano Pinho. O volante João Vieira foi poupado e o atacante Bruno Alves cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Próximos compromissos

O Paysandu volta a campo já na quarta-feira, às 21h, contra o São Raimundo-RR, jogo de ida da pela terceira fase da Copa Verde. No Parazão, o próximo adversário será o Independente, em Tucuruí, no final de semana que vem. A data e o horário do jogo ainda serão confirmados pela FPF.