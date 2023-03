Com ‘Lei do ex’, Caeté vence Paysandu, que perde 100% no Parazão 2023

O Caeté venceu o Paysandu por 2 a 1 na tarde deste sábado (4), em Ipixuna do Pará, pela 5ª rodada do Parazão 2023 e acabou com os 100% de aproveitamento do clube alviceleste na temporada. A vitória foi construída ainda no primeiro tempo no Estádio Ipixunão, com direito a "lei do ex": Leandro Cearense, que jogou no Papão entre 2015 e 2017, com um gol e uma assistência, foi o principal nome do jogo. PC Timborana fez o segundo do Guerreiro Caeteuara, enquanto Henríquez Bocanegra descontou para o Papão.

O resultado mantém o Paysandu na vice-liderança do Campeonato Paraense, com 12 pontos, mas agora sob o risco de ver o maior rival, o Remo, isolar-se na ponta. Os azulinos têm a mesma pontuação, mas entram em campo neste domingo, no clássico contra a Tuna Luso. Já o Caeté, com os três pontos, chegou aos 7 e ganhou posições na tabela. A equipe dorme, neste sábado, na 4ª colocação, ao lado de Águia de Marabá e Cametá, todos com a mesma pontuação.

Melhores momentos de Caeté 2 x 1 Paysandu:

Próximos compromissos

O Caeté volta a campo no próximo domingo, dia 12, contra o Águia. A partida será no Zinho Oliveira, em Marabá, a partir das 16h. Já o Paysandu pega o Independente, no Navegantão, em Tucuruí. A Federação Paraense de Futebol ainda não confirmou se a partida será no dia 11 ou 12 de março.

Antes do jogo do próximo final de semana pelo Parazão, o Papão entra em campo na Copa Verde. Os bicolores encaram, fora de casa, o Princesa do Solimões, pelas quartas de final da competição. A partida será em Manacapuru, no Amazonas, a partir das 21h (de Brasília).

