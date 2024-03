Remo x Tuna: com conflito de interesses, FPF define hoje os locais dos jogos da semifinal do Parazão

Na última terça-feira (19) a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou as datas dos jogos da semifinal do Parazão 2024 , mas os horários e locais das partidas entre Remo e Tuna Luso devem ser definidos pela entidade apenas nesta quinta (21). Existe um conflito de interesses entre os dois clubes que tem atrasado a organização das partidas. O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou, com fontes, que o embate gira em torno da divisão das rendas.

A diretoria azulina deseja que as duas partidas sejam disputadas no Mangueirão e sem a divisão das bilheterias, enquanto a Tuna Luso só aceita exercer seu mando no "Colosso do Bengui" com renda dividida (50% fica com cada agremiação nos dois jogos, independente de quem for mandante), caso contrário vai determinar o Estádio Francisco Vasques, o Souza, como palco do jogo de ida - cujo gramado está em péssimas condições e só pode receber jogos matutinos ou vespertinos, já que não possui sistema de iluminação adequado.

VEJA MAIS

O conflito ocorre porque o primeiro jogo, programado para o dia 28 de março, é uma quinta-feira, o que naturalmente deve proporcionar um público menor ao Mangueirão, que possui logística de deslocamento (chegada e saída) mais complexa. A volta, no dia 31, domingo, 17h, deverá ter casa cheia por ser final de semana e pelo caráter decisivo da partida, já que definirá o finalista da competição.

A Tuna tem o mando do jogo de quinta e o Remo, logicamente, será mandante no domingo - definição feita com base na classificação geral do estadual. Os azulinos têm a segunda melhor campanha, enquanto a Lusa tem a terceira.

A FPF deve sentar com representantes de Leão e Águia Guerreira nesta quinta-feira para bater o martelo sobre o assunto e assim divulgar a tabela detalhada. Mesmo porque também existe uma terceira parte interessada na questão: a detentora dos direitos de transmissão do Parazão, que prefere partidas noturnas pelo maior apelo de audiência. O Souza tem menor capacidade de público e limitação de horário, mas a vantagem, para os cruzmaltinos, de estarem mais acostumados às condições do gramado.

Demais jogos definidos

O outro duelo da semifinal do Parazão é entre Paysandu e Águia de Marabá. A ida será no Zinho Oliveira, dia 27, às 20h; e a volta no sábado, dia 30 de março, na Curuzu. Os dois jogos da final do Campeonato Paraense estão programados para os dias 7 e 14 de abril, dois domingos consecutivos.