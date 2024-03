Gandula entra em campo durante jogo entre Tuna e São Francisco para ‘arrumar’ gramado; assista

Uma cena inusitada ocorreu durante a disputa das quartas de final do Campeonato Paraense entre Tuna Luso e São Francisco, no último domingo (17). Ainda durante o primeiro tempo da partida, aos 39 minutos, um gandula precisou entrar em campo para dar uma “arrumada” no gramado do Estádio do Souza, local onde a bola rolava.

Veja o momento aos 58min35seg:

Enquanto o jogo rolava, o gandula ajeita o gramado, que continha um buraco, com as mãos e depois ainda dá mais uma arrumada com os pés, antes de se retirar. Em nenhum momento os jogadores ou árbitro pareceram perceber o ocorrido.

Ainda na partida, a Tuna conseguiu vencer o São Francisco por 2 a 1, igualando o placar agregado (2 a 2). A disputa foi para os pênaltis e a Lusa saiu vitoriosa, com o placar de 4 a 2 nas penalidades, garantindo a vaga na semifinal do Parazão.

Agora a Águia do Souza se prepara para encarar o Clube do Remo na semifinal, que deve ocorrer na próxima semana, em datas que serão divulgadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF).