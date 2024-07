Gustavo Morínigo protocola ação na FIFA contra o Remo pedindo pagamento da rescisão de contrato

Um empresário que intermediou a contratação do técnico paraguaio Gustavo Morínigo protocolou uma ação na FIFA contra o Remo, alegando que o clube paraense não cumpriu o acordo de rescisão firmado com o treinador. O Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao documento nesta quarta-feira (17).

A reportagem buscou um posicionamento da assessoria de comunicação do Remo, mas até o momento, o clube não se manifestou sobre o caso.

Segundo a ação, Morínigo, que deixou o Remo em maio deste ano, possuía salários e direitos de imagem pendentes. Na rescisão, no entanto, o treinador teria concordado em reduzir a multa rescisória e parcelar os pagamentos a serem realizados pelo clube.

Porém, de acordo com o empresário, o Remo não efetuou os pagamentos nas datas acordadas, levando Morínigo a buscar a intervenção da FIFA para garantir o cumprimento do contrato. O clube deverá ser notificado e, se não cumprir as determinações, poderá ser julgado pelo Tribunal do Futebol da entidade.

Denúncia adicional

No mês passado, a empresa MMC Sports, responsável pela gestão da carreira de Morínigo, também processou o Remo, cobrando cerca de R$ 31 mil referentes a um acordo de intermediação da negociação do treinador.

Passagem de Morínigo pelo Remo

Gustavo Morínigo foi anunciado como técnico do Remo em 4 de março. Sob sua liderança, a equipe não conseguiu avançar na Copa Verde, sendo eliminada nos pênaltis pelo Paysandu, e também perdeu para o mesmo adversário na final do Parazão. A sequência de resultados negativos no início da Série C culminou com sua demissão em 20 de maio, após 16 jogos, onde obteve sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas.