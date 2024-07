Jurídico do Remo consegue desbloqueio de cotas de patrocínios por dívidas na Justiça Cível

O Remo está livre do bloqueio de cotas imposto pela Justiça Cível. Nesta quarta-feira (17), o clube anunciou que conseguiu a centralização de todos os processos desta natureza. Agora, o Leão responde somente à 13ª vara cível da capital e, dessa forma, pode pagar os débitos previstos dentro de um calendário acordado com o órgão. O valor do montante, no entanto, não foi divulgado.

Ainda de acordo com a nota publicada pelo Remo, os valores referentes às dívidas param de sofrer correção. Além disso, aqueles credores que derem ao Remo maior desconto no pagamento terão prioridade em receber.

Após zerar as dívidas trabalhistas na temporada passada , o Remo ainda possuia débitos de natureza previdenciária e fiscal na Justiça comum. Por conta disso, o clube sofreu um bloqueio de cotas , relativos aos repasses de valores do Governo do Pará e da Copa do Brasil.

O Leão tentava negociar essa dívida há meses , mas ainda não havia chegado num acordo com a Justiça. Inicialmente, o clube queria parcelar esses valores, mas o juiz responsável pelo caso não aceitou a proposta.

Enquanto Remo e Justiça entravam num acordo, os valores das cotas estavam bloqueados, aguardando de uma decisão sobre o assunto. Agora, já que as partes decidiram como quitar os parcelamentos, o dinheiro volta ao caixa do Leão.