Presidente da FPF comenta dívida trabalhista quitada do Remo: 'Para aplaudir de pé'

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul - também ex-mandatário do Paysandu -, parabenizou o Remo pelo fim das dívidas trabalhistas. Na última segunda-feira (30), uma cerimônia no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), em Belém, celebrou o fato: "Um grande marco na história do clube e do futebol paraense", escreveu Gluck Paul nas redes sociais.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo.

Ricardo Gluck Paul usou as redes sociais para parabenizar o Leão Azul (Reprodução / Instagram ricardo_gluck_paul)

VEJA MAIS

Em uma entrevista ao O Liberal em agosto de 2022, Fábio Bentes declarou que o fim dos débitos azulinos com a Justiça do Trabalho só foi possível devido a uma negociação feita pelo clube, que previa o bloqueio de cotas e patrocínios no início daquela temporada. Em 2015, a dívida do Remo chegou em R$ 16 milhões.