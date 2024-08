Valendo vaga no G8, Remo recebe Aparecidense precisando da vitória para se manter vivo na Série C

O Clube do Remo recebe a Aparecidense nesta segunda-feira (5), às 20h, no Mangueirão, pela 16ª rodada da Série C. Será, literalmente, um duelo de vida ou morte dentro das pretensões azulinas em seguir na competição. Esta é a primeira das quatrto partidas decisivas que o time tem pela frente, antes do fim da primeira fase, onde precisa terminar pelo menos na oitava posição.

Para esse confronto, o técnico Rodrigo Santana não tem problemas com lesões ou suspensões para armar o time titular. Com isso, ele pode até promover as estreias do volante Bruno Alves e do lateral-esquerdo Sávio, contratados semana passada. Até o momento não se sabe a forma de jogo a ser adotada pelo Remo, mas conforme os últimos compromissos, é bem capaz que o time siga atuando no esquema de três zagueiros, liberando os laterais para avançar, enquanto o ataque é preenchido com Ytalo e dois homens flutuantes, caso de Guilherme Cachoeira e Rodrigo Alves.

No retrospecto recente o Leão Azul até que não vem ruim das pernas. O Remo venceu três das últimas cinco partidas do Brasileiro Série C 2024, mas possui a terceira pior defesa, com 22 gols sofridos. Em seu último jogo, perdeu para o Figueirense fora de casa por 1 a 0. Já a Aparecidense venceu somente uma partida fora de casa neste Brasileiro Série C 2024. Dois empates e cinco derrotas completam o retrospecto. Na última rodada, empatou em casa com o Floresta por 1 a 1, com gol marcado por Du Fernandes para o time goiano.

Outro aspecto de grande importância para os azulinos é a concorrência direta na tabela de classificação, que, devido os jogos da rodada, acabou favorecendo os remistas. O Tombense, com 22 pontos, empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, mantendo-se na 9ª colocação. O Figueirense, também com 22 pontos e ocupando a 8ª posição, perdeu para o Botafogo-PB por 3 a 2 no Almeidão.

Dessa forma, uma vitória colocaria o Remo com os mesmos 22 pontos do Figueirense. No entanto, o Remo assumiria a 8ª posição pelo número de vitórias, o primeiro critério de desempate, já que teria sete resultados positivos na competição, um a mais que o Figueirense. Após enfrentar a Aparecidense, o Remo jogará contra o Confiança (14º) fora de casa, o Londrina (7º) em Belém e finalizará a primeira fase contra o lanterna da Série C, o São José.

Ficha Técnica

Data: 05/08/2024

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Remo: Marcelo Rangel; Diogo Batista, Rafael Castro, João Afonso, Bruno Bispo, Raimar; Guilherme Cachoeira, Jaderson, Giovanni Pavani, Rodrigo Alves; Ytalo.

Técnico: Rodrigo Santana

Aparecidense: Matheus Alves; Genilson Pereira, Vanderley, Maurício, Emanuel Pereira; Luan Gonçalves, Guilherme Nunes, Du Fernandes, Antônio Falcão; Alan James e Igor Torres.

Técnico: Émerson Ávila