CBF aceita pedido do Remo e faz mudança em jogo do Leão na Série C; saiba detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido do Remo e mudou o local da partida azulina diante do Londrina-PR, marcada para o dia 17 de agosto (sábado), às 17h, em Belém, pela Série C do Braseileiro. O jogo tinha como palco o Estádio Baenão, porém, o jogo passou para o Estádio do Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os dois últimos jogos do Remo em casa, contra o CSA-AL e Aparecidense-GO, foram disputados no Mangueirão, sendo a última partida, diante do time goiano, o Colosso do Bengui recebeu mais de 18 mil torcedores, de acordo com o borderô do jogo.

VEJA MAIS

O Remo entrou no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro e terá pela frente só mais uma partida em casa, faltando três rodadas para o término da primeira fase. O jogo último adversário azulino em Belém será o Londrina-PR, confronto direto pela classificação. Atualmente a equipe paranaense ocupa a 7ª colocação na tabela da Série C com 25 pontos, já o Leão Azul está na 8ª posição com 22.

Agenda

Mas antes de encarar o Londrina, o Remo terá pela frente o Confiança-SE, neste sábado (10), às 17h, no Estádio Batistão, na cidade de Aracajú (SE), pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.