Lateral que estreou com vitória pelo Remo quer garantir permanência no G8: 'Tem que pontuar'

Mal chegou no Remo, o lateral-esquerdo Sávio pegou uma "carne de cabeça", que foi a partida contra a Aparecidense, vencida pelos azulinos por 1 a 0. A vitória deixou o time no G8 pela primeira vez. Faltando apenas três partidas para o fim da primeira fase, o jogador analisa as rotas de colisão que podem levar o Leão Azul à classificação.

Sávio esteve em campo nos 90 minutos de jogo. No começo da partida errou alguns passes, mas se redimiu ao dar a assistência para o gol de Pedro Vitor. A vitória, segundo ele, deixou os azulinos sob olhares desconfiados dos adversários.

"Como o professor falou, pela grandeza do Remo e a nossa forma de jogo, fazendo aquilo que o professor pede, além da vitória em casa, eles vão olhar o Remo com outros olhos. Conseguimos um dos objetivos e agora teremos outro grande compromisso onde queremos mais uma vitória para garantir no G8", explica.

Neste sábado o Remo tem o primeiro de dois jogos fora de casa, este contra o Confiança, em Sergipe. Por já estar em oitavo, uma nova vitória deixaria o Remo à vontade para os dois últimos jogos contra o Londrina, em casa, e o São José, fora. "Tem que pontuar. Para quem quer subir de divisão, não importa onde é o jogo. Se for fora ou dentro, temos que jogar no nosso futebol, que é bom", garante.

Confiança e Remo jogam a partir das 17 horas, no estádio Batistão, em Aracaju.