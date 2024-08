Após boa exibição contra a Aparecidense, Rodrigo Alves vira opção para duas vagas no ataque do Remo

Rodrigo Alves tem apenas três jogos com a camisa do Remo, mas já pode sentir na pele a pressão que vem de todos os lados. Desde que chegou ao clube, o atacante entrou em campo contra o CSA, Figueirense e Aparecidense. Foram duas vitórias e uma derrota que ajudaram o time a chegar no G8 da Série C.

Na próxima rodada o atacante pode aparecer entre os titulares. Na vaga mais recuada existe a ausência de Marco Antônio, que sofreu uma lesão no ombro e deve permanecer em tratamento. Diante disso, eis que surge uma chance para se firmar entre os titulares de Rodrigo Santana e fixar o Leão Azul no G8 da competição.

"Eu acho que todos estão muito felizes. É um objetivo do clube entrar no G8. A gente sabe que é um campeonato difícil e na humildade sabemos que é preciso permanecer lá. Sabemos da responsabilidade do sábado e se Deus quiser vamos permanecer na zona da classificação", entende. Outra possibilidade é atuar como centroavante, já que Ribamar está suspenso.

"Eu venho trabalhando. Já joguei nessa posição. Já passei para o professor isso. Fica a critério dele, independente de onde e como, eu estarei sempre à disposição para ajudar o time e fazer o meu melhor. Eu sempre joguei como atacante de beirada, mas também jogo como falso 9, aquele meia flutuando. Joguei em alguns clubes assim", recorda.

Rodrigo pulou uma série ao deixar a quarta divisão para defender o Remo, que luta como um condenado para ascender à Série B. Para isso, vencer o Confiança neste sábado é primordial e um passo importante para consolidar a posição entre os classificados à fase final da competição.

"Tivemos uma fase muito difícil antes da entrada no G8, mas como o professor vem frisando, quando entrar no G8, aí que a luta começa. Acredito que o nosso grupo está bem preparado e o professor vai fazer as melhores escolhas", encerra. Remo e Confiança se enfrentam a partir das 17 horas, no Mangueirão.