Conheça Neto Pajolla, auxiliar que vai comandar o Remo diante do Confiança-SE pela Série C

O Remo terá novidades no banco de reservas na partida contra o Confiança-SE, neste sábado (10), pela 17ª rodada da Série C. Quem comandará a equipe azulina na beira do gramado será o auxiliar-técnico Neto Pajolla, de 38 anos. Ele substituirá Rodrigo Santana, que cumpre suspensão.

Neto Pajolla chegou ao Remo com o Rodrigo Santana. Ele já acompanha o treinador há, pelo menos, três temporadas. Antes do Leão, o auxiliar já trabalhou com Rodrigo no Confiança-SE, RANS Nusantara (Indonésia), Vaca Díez (Bolívia) e Athletic-MG.

Por mais que frequente comissões técnicas há algum tempo, Neto Pajolla tem pouca experiência à beira do gramado. Como auxiliar, ele teve de substituir treinadores em apenas duas oportunidades: uma vez pelo Confiança-SE e outra pelo Uberaba-MG. Em ambas as ocasiões, o profissional não conquistou a vitória.

Por conta disso, Neto Pajolla terá a ajuda de outro auxiliar, Flávio Garcia, que também terá funções a cumprir em Aracaju, capital sergipana. Ele também trabalhou na comissão técnica de Rodrigo Santana no Confiança-SE e URT-MG.

Experiência traumática

O Remo não teve uma boa experiência na última vez que teve um auxiliar-técnico conduzindo a equipe principal. O fato ocorreu na 6ª rodada da Série C, diante do Náutico-PE, em jogo que terminou com vitória do Timbu por 4 a 1.

Na ocasião, quem comandou a equipe foi Alan Ribeiro, membro da comissão técnica permanente do Leão. Ele ocupava o cargo de treinador interino, já que o Remo havia demitido o técnico Gustavo Morínigo e Rodrigo Santana, recém-contratado, ainda não havia sido regularizado.

Série C 2024

A partida entre Remo e Confiança-SE começa às 17h, no estádio Batistão, em Aracaju. O duelo é importante para as duas equipes, já que o Leão briga por uma vaga no G-8, e o Dragão quer fugir do rebaixamento à Série D. As emoções da partida serão transmitidas Lance a Lance por OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.