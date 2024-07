Clube do Remo reúne torcedores para experiência com ídolo no Baenão; confira o vídeo

Os torcedores do Clube do Remo têm vivido um momento mais ameno com o time que, com bons resultados nas últimas partidas, ocupa a 10ª posição na tabela da Série C do Brasileirão, com 13 pontos. Para celebrar, o time sorteou torcedores azulinos, que são sócios, para uma experiência no gramado do Baenão, antes da última partida do time em casa, contra o Ferroviário-CE.

Os sócios sorteados tiveram a oportunidade de bater um “pênalti”, em pleno Baenão lotado, encarando o ex-goleiro Adriano, ídolo do Leão, que atuou no clube entre 2006 e 2012 e ficou conhecido como “Paredão Azulino”.

“Fiquei muito feliz, são 12 anos que estou fora do clube, mas sempre acompanhando. Muito feliz de voltar ao vestiário, ouvindo esse barulho [da torcida], é uma coisa impressionante, difícil até de explicar. Agradeço pelo convite, sempre estarei à disposição, é uma honra para mim, aqui é minha casa, passei seis anos aqui e consegui fazer uma história. Estou muito feliz de ouvir o torcedor gritando o meu nome, é um momento que vai ficar marcado para sempre na minha vida”, disse o ex-goleiro.

Além de terem a oportunidade de marcar gols no Baenão, os torcedores sorteados ainda receberam brindes exclusivos e puderam registrar o momento com fotos ao lado do ídolo Adriano.

O próximo jogo do Remo é na próxima segunda-feira (08/07), contra o Caxias-RS, fora de casa, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). A bola rola a partir das 20h, e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.