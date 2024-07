Novo zagueiro? Paulinho Curuá avalia ‘estreia’ na linha defensiva do Remo na Série C

Já são quatro as temporadas de Paulinho Curuá no Remo. Contratado pela equipe azulina em 2021, o jogador já passou por momentos bons e ruins com a camisa do Time de Periçá. Apesar disso, o futuro ainda segue reservando surpresas para a carreira do atleta. No último final de semana, na vitória do Remo sobre o Ferroviário-CE pela Série C, Curuá jogou pela primeira vez como zagueiro.

Volante de ofício, o jogador disse que não se sentiu incomodado em atuar numa nova posição. Em conversa com a reportagem nesta quarta-feira (3), ele afirmou que pode utilizar da versatilidade dentro de campo quando necessário, sempre visando vencer com o Leão.

"É uma função que não foge das minhas características. Eu costumo sempre apoiar os zagueiros e laterais e lá eu fiz isso. Me senti tranquilo dentro de campo e em como eu ajudei a equipe. Gosto mais de fazer o primeiro volante, mas estou à disposição para ajudar a equipe da forma que o professor quiser", explicou.

Após vencer o Ferroviário, as atenções do Remo e de Curuá se voltam aos próximos dois compromissos fora de casa do Leão na Série C. Segundo o jogador, o grande objetivo do Leão nesses duelos é não sofrer gols, já que, a partir disso, a equipe fica mais perto de sair de campo com uma vitória.

"A gente tem que trabalhar em cima do ponto forte do adversário e não falhar. Nossa concentração tem que ser a máxima possível, sobretudo na hora de preencher os espaços que eles podem jogar. Mantendo esse nível de concentração, a chance de tomar gol é pequena. Precisamos anular o máximo possível o adversário para chegar mais perto do resultado que queremos", disse.

A próxima partida do Leão na Série C será na segunda-feira (8), às 20h, diante do Caxias-RS, no estádio Centenário. A partida, válida pela 12ª rodada da Terceirona, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.