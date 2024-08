Remo analisa mercado da Série D para contratar meio-campista e atacante, diz jornalista

O Remo tem poucos jogos até o final da primeira fase da Série C, mas o clube pode receber reforços em breve. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o Leão trabalha para trazer novas peças para os setores de meio-campo e ataque.

Segundo a apuração do jornalista, esses reforços devem vir de clubes da Série D do Brasileirão. O Leão avalia como positiva a ida ao mercado da divisão inferior, já que peças recém-contratadas, como Rafael Castro (ex-Treze) e Rodrigo Alves (ex-Cascavel), corresponderam às expectativas e vem atuando como titulares.

No entanto, o Remo também não renuncia a outras oportunidades de mercado. Segundo Ferreira, o clube também monitora a condição de jogadores que tem recebido poucas oportunidades na Série B, ou que estão no exterior e querem retornar ao Brasil.

O poder de barganha do Leão aumentou bastante nas últimas semanas, desde que o clube passou a brigar com mais efetividade por uma vaga à segunda fase da Série C do Brasileirão. No momento, a equipe azulina está na 8ª colocação, a primeira dentro da zona de classificação, faltando três rodadas para o fim da etapa inicial do torneio.

Pesa contra o Leão, no entanto, o fato do calendário para o restante da temporada estar indefinido. Caso o Time de Periçá não consiga se classificar aos quadrangulares da Série C, a equipe ficará de "férias" no final do mês de agosto, voltando a disputar uma partida oficial apenas no próximo ano.

Uma classificação garantida à segunda fase, porém, daria, no mínimo, mais seis jogos ao Remo ainda nesta temporada. Por conta desta indecisão, a equipe ainda não conseguiu ter ações mais firmes no mercado de transferências.

Próximo compromisso

O Leão volta a campo pela Série C neste sábado (10), às 17h, contra o Confiança-SE, pela 17ª rodada. A partida, que será disputada no estádio Batistão, em Aracaju, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.