VÍDEO: Mãe da filha do bicolor Robinho ri do corte de cabelo dele: 'Só com a metade cortada'

Roberta Branco, conhecida no Tik Tok como Robertinha, é mãe da filha do jogador bicolor, Robinho. Serena, de 6 meses, foi participar de uma homenagem para os pais no Paysandu, e a mãe contou uma situação engraçada que ocorreu.

“Fui fazer uma surpresa para o pai da minha filha na concentração e ele estava cortando o cabelo... chamaram ele e ele veio com o cabelo assim só com a metade cortada”, era a legenda no vídeo.

Nas imagens, Robinho aparece chegando ao local rindo. Quando ele se abaixa para cumprimentar a filha, é possível ver apenas um lado do cabelo do meio-campista cortado.

“Cabelo de pinico ou lançando um novo estilo?”, acrescentou Robertinha na legenda.

O Dia dos Pais foi comemorado no Brasil, no último domingo (11), porém a homenagem para os pais no Paysandu, ocorreu na última quinta-feira (08), no hotel localizado dentro do clube.

O elenco bicolor estava concentrado para a partida do dia seguinte contra o Santos-SP, no estádio Mangueirão, pela 14ª colocação do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Papão perdeu por 3 a 0.

Robinho chegou ao time paraense em 2023, e desde então é querinho da torcida bicolor. Com a equipe ele conquistou o acesso para a Série B, Copa Verde e Campeonato Paraense.