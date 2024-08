Paysandu tenta a contratação de atacante do Vitória, mas destino do jogador é outro; saiba detalhes

O Paysandu ainda busca no mercado jogadores para reforçar o elenco para o restante da Série B. O clube está à procura de atacantes, um deles é o colombiano Yony González, que está no Atlético-GO, disputando a Série A. Outro que estava no radar do Paysandu é Iury Castilho, que estava no Vitória-BA. A informação foi dada pelos jornalistas Bruno Amâncio e Nickson Melo, do site GE PA e confirmada pelo O Liberal, porém, o atacante Iury Castilho terá outro destino na Série B.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o presidente do Vitória-BA, Fábio Mota, que revelou o destino do jogador. De acordo com o mandatário do clube rubro-negro, o atacante Iury Castilho, de 28 anos, vai jogar pelo Mirassol-SP nesse restante de temporada: “Mirassol. Ele viaja amanhã”, disse, Mota, em um breve contato com o núcleo de esportes de O Liberal.

Carreira

Iuri Castilho atua tanto como centroavante, como de ponta esquerda. Essa foi a sua segunda temporada defendendo o Leão baiano e teve passagens também pelo Ceará-CE, Cuiabá-MT, além de Avaí-SC e CSA-AL. O jogador também atuou fora do pais e defendeu as cores do Zorya, da Ucrânia, do Al Nasr, dos Emirados Árabes, do Al-Fayha, da Arábia Saudita, além do Portimonense, de Portugal e o Renofa Yamaguchu, do Japão. Na atual temporada Iury Castilho realizou 19 partidas e marcou cinco gols pelo Vitória.

Problemas

O Paysandu vive dificuldade com os atacantes nesta Série B. O clube possui quatro atacantes que são monitorados pelo Departamento Médico bicolor, são eles: Nicolas, Jean Dias, Paulinho Bóia e Edinho. Eles fazem tratamento e não estiveram jogando de forma 100%. Desses quatro, Bóia, com uma entorse no tornozelo, deve ser liberado para jogar de forma mais rápida. Já Jean Dias deve manter o tratamento de uma lesão muscular na coxa direita. Nicolas teve uma lesão grau 1 na coxa, fez tratamento e está liberado. Já Edinho segue se recuperando de uma entorse no tornozelo e possivelmente deve ser liberado para as próximas partidas.