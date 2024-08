Ex-gerente do futebol, multicampeão pelo Paysandu, morre em Belém

Faleceu ontem o ex-gerente de futebol do Paysandu, o senhor Francisco de Assis Sá Meireles, mais conhecido como Seu Meireles. O ex-dirigente bicolor fez parte do quadro de funcionários do Papão da Curuzu por 20 anos, no período de 1999 até 2019.

Seu Meireles faleceu aos 95 anos, em Belém e fez parte de várias conquistas do Paysandu, incluindo as principais, como os títulos da Copa Norte, Campeonato Brasileiro da Série B, além da eterna Copa dos Campeões e a participação bicolor na Copa Libertadores da América, em 2003, principal competição Sul-Americana.

Seu Meireles fez parte das principais conquistas do clube bicolor (Divulgação / Paysandu)

A diretoria do Paysandu informou que irá solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), um minuto de silêncio, na próxima partida do clube, que será realizada no domingo (18), contra o Botafogo-SP, fora de casa.

O clube emitiu uma nota de pesar, agradecendo pelo empenho à frente do Paysandu e se solidariza com os familiares a amigos de Seu Mireles.

Leia a nota na íntegra

“O Paysandu se solidariza com familiares e amigos de Francisco de Assis Sá Meireles neste momento de despedida e expressa sua gratidão pelos serviços que ele prestou ao clube durante duas décadas”.