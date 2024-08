Entre altos e baixos, Paysandu é um dos poucos times que não trocaram de técnico na Série B

Com uma campanha de altos e baixos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu foi um dos poucos times que não trocaram de técnico durante a disputa da competição. Desde o ano passado, o treinador bicolor é Hélio dos Anjos, que foi um dos responsáveis pelo acesso do Papão à Segunda Divisão do Brasileirão.

Mesmo com algumas polêmicas internas, como a possível saída do execultivo de futebol Ari Barros e o suposto desentendimento com o próprio Hélio, o treinador bicolor parece firme no cargo.

VEJA MAIS

Nesta temporada, Hélio dos Anjos conquistou o Parazão e a Copa Verde. Por conta disso, as expectativas para o desempenho do clube na competição eram altas, no entanto, a campanha não tem sido assim.

Atualmente, o Paysandu vive um momento delicado no campeonato. Na série B, até o momento, foram 19 jogos, apenas cinco vitórias, oito empates e seis derrotas. O técnico, tem um aproveitamento de cerca de 26.32% na competição. O Papão está na 15ª posição, com 24 pontos.

Outros times que não trocaram de técnico

Santos, líder do campeonato, está com o mesmo treinador, Fábio Carille, desde dezembro de 2023. Operário-PR, comandado por Rafael Guanaes, Novorizontino-SP, com Eduardo Baptista, Mirassol-SP, com Mozart, e o CRB-AL, com o Daniel Paulista. O Ituano também não trocou de técnico durante a Série B Alberto Valentim chegou no time durante a disputa do Paulistão e evitou o rebaixamento.

Classificação fornecida por Sofascore

Os que mais trocaram

Do outro lado, o Coritiba-PR já trocou o comandante na Segundona cinco vezes. Guto Ferreira, Fábio Matias, James Freitas e Guilherme Bossle que foram técnicos interinos até Jorginho chegar. O Guarani-SP também já está no quinto treinador. Umberto Louzer, Júnior Rocha, Claudinei Oliveira e Pintado já deixaram o clube e, atualmente, o cargo é de Allan Rodrigo Aal.

Agenda

O Paysandu volta a campo no próximo domingo (18) para enfrentar o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é válida pela 21ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance de OLiberal.com e narração na Rádio Liberal Mais.