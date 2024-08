Com chance de retorno contra o Botafogo-SP, Esli Garcia diz que renovação com o Paysandu 'desandou'

No próximo domingo (18), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Paysandu pode ter um retorno interessante ao ataque, na partida contra o Botafogo-SP, pela 21ª rodada da Série B. Trata-se do artilheiro do time na competição, o atacante Esli Garcia, dono de cinco dos 22 gols anotados pelo Papão até aqui.

O atacante é uma das opções do técnico Hélio dos Anjos, na ausência de Paulinho Bóia e Jean Dias. Ambos estão lesionados e seguem sob os cuidados do Departamento Médico. Com isso, nomes como o dele próprio e do companheiro Borasi ganham força na prancheta alviceleste.

"Futebol para mim, como eu sempre falo, é trabalho do dia a dia, treino a treino. Eu sempre dou o meu melhor, seja como titular ou reserva. Vem sendo uma disputa muito acirrada, há muitos bons jogadores na posição. Eu busco estar 100% para melhor ajudar a equipe", diz o artilheiro, que tem se esforçado de todas as maneiras para achar o melhor futebol.

"Melhorei muito na minha forma de trabalhar, de jogar, de dar o melhor em campo. Me sinto muito bem fisicamente, estou jogando da minha melhor maneira. Eu estou sentindo que tenho ajudado a minha equipe". Esli tem contrato de empréstimo com o Paysandu até o fim de novembro e continua torcendo por uma renovação, que aparentemente deu uma esfriada.

"Estava tudo acertado. O meu empresário me falou que estava tudo certo e, de um momento a outro, tudo desandou, não sei por quê. Eu gosto da cidade, da torcida que desde que cheguei aqui, me acompanhou e me ajudou muito também. O professor [Hélio dos Anjos] também. E é algo que não sei o que aconteceu. E isso é o que posso dizer", explicou Esli.

Esli Garcia atuou com titular em boa parte dos jogos, mas perdeu regularidade e foi sacado do time principal. A última vez em que começou uma partida foi na 15ª rodada, contra o Ceará. O Papão é o atual 15º, com 24 pontos. Já o adversário vem na 16ª, com 22.