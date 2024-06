Xodó do Paysandu, Esli fala sobre a carreira, cita gol contra o Remo e projeta jogo contra o Sport

O Paysandu encara o Sport-PE, nesta segunda-feira (10), às 21h30, na Arena Pernambuco, pela 9ª rodada do Brasileirão da Série B. A equipe alvinegra passa por um momento ruim, com quatro derrotas seguidas, uma delas na Copa do Nordeste, que custou a eliminação na semifinal do torneio regional. Diante do Leão da Ilha, o Papão contará mais uma vez com o futebol de Esli Garcia, o venezuelano “xodó” da torcida, que é o artilheiro do Papão na Série B.

Em entrevista coletiva, Esli falou do momento que vive em Belém com a camisa do Paysandu e que o foco é sempre os três pontos, independente da má fase do adversário. O jogador comentou o carinho que recebe do torcedor alviceleste e afirmou que espera retribuir tudo isso dentro de campo.

“Trabalhamos essa semana e nós sabemos que será uma partida muito difícil. Esperamos jogar bem e sair com um resultado positivo, que é o que nos interessa. Muito feliz por todo carinho da torcida do Paysandu, que mostra partida a partida, todo apoio não só para mim, mas para toda equipe”, disse.

A má fase do Sport, a pressão do torcedor alvinegro com o time, pode ser um fator favorável ao Paysandu. Para Esli Garcia o momento é manter a mentalidade vencedora e colocar em prática o que foi treinado.

“É futebol e não importa se eles estão em um momento ruim. Temos que entrar sempre em campo com a mentalidade de ganhar, de mostrar nosso trabalho, colocar em prática o que treinamos com o professor Hélio dos Anjos”, falou.

Artilheiro do Paysandu na Série B com quatro gols marcados, Esli comentou sobre esse momento vivido fora de seu país, com outros costumes e de todo apoio e carinho que vem recebendo dentro do Paysandu.

“Trabalhei muito desde que cheguei no Brasil. São muitos aspectos, desde futebol, minha vida, de trabalhar mais pelo meu futebol, de aprender com os meus companheiros e com o meu professor [Hélio dos Anjos], além da confiança que eles me dão, de ajudar a cada partida. Aqui ninguém é melhor que ninguém, mas é preciso seguir lutando, trabalhando forte para seguir dando alegria ao Paysandu”, comentou.

Para Esli Garcia, o momento em que vive no Paysandu é o melhor da sua carreira. O jogador conquistou os títulos do Parazão e Copa Verde, marcando nas duas finais e elegeu o gol contra o Remo como o principal marcado com a camisa do Paysandu.

“É um bom momento da minha carreira. Nas finais chegamos, jogamos e ganhamos. Muito feliz por marcar gols nas finais, principalmente o gol contra o Remo, em um clássico. Quero dar alegria, quero seguir trabalhando para melhorar, seguir marcando gols e dar alegria ao torcedor do Paysandu”, finalizou.