Atacante Edinho não completou 90 minutos em nenhuma das 21 partidas pelo Paysandu em 2024; entenda

O atacante Edinho, titular do Paysandu nas últimas partidas do clube pela Série B, carrega uma estatística pouco interessante. Com 21 jogos disputados pelo Papão neste ano, o jogador ainda não conseguiu atuar por 90 minutos em nenhuma oportunidade. A falta de constância do atleta pode fazer com que ele volte ao banco de reservas, já que a tendência é que Hélio dos Anjos faça mudanças na escalação diante do Sport-PE, na próxima rodada.

O Paysandu tem utilizado ciclos de partidas para definir mudanças mais radicais na escalação. De acordo com o presidente bicolor, Maurício Ettinger, a cada quatro jogos na Série B a comissão técnica se reúne e pensa em novas estratégias de jogo, visando os quatro jogos seguintes.

Na última partida do atual ciclo de quatro jogos, o Paysandu venceu o América-MG, em casa, por 2 a 0, e convenceu o torcedor que ainda não tinha visto a equipe ganhar nesta Série C. No entanto, com uma sequência de jogos difíceis fora de casa logo em seguida, a tendência é que a comissão técnica realize mudanças pontuais no time titular.

Neste ponto, quem aparentemente sai em desvantagem é o atacante Edinho. O jogador, apesar de ter sido muito utilizado pela comissão técnica, tem convivido com a inconstância física, sendo sempre substituído no decorrer dos jogos. Isso, inclusive, é algo que tem acompanhado o atleta nesta segunda passagem pelo Paysandu.

Edinho foi titular da equipe na primeira partida bicolor no ano, diante do Santa Rosa, pelo Parazão. Neste jogo, o atacante sofreu uma lesão e ficou semanas longe do time principal. Depois de dois meses, o jogador voltou a ser relacionado, mas vinha do banco de reservas, ou era substituído no decorrer dos jogos.

Série B

Com a vitória diante do América-MG na rodada passada, o Paysandu saiu da zona de rebaixamento e hoje está na 16ª posição na Série B. O próximo desafio da equipe na competição será segunda-feira (10), às 21h30, diante do Sport-PE, pela nona rodada. A partida, que será disputada na Arena Pernambuco, na Grande Recife, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.