Com gol contra o América-MG, atacante do Paysandu assume vice-artilharia da Série B; confira

Após o título da Copa Verde, o Paysandu conseguiu vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória por 2 a 0 em cima do América-MG deu um gás para o Bicola na Segundona. O setor ofensivo do time era uma das principais questões neste início de competição. Nessas oito rodadas, um dado chama a atenção: quatro dos seis gols marcados pelo Papão na competição são do atacante venezuelano Esli García.

Com a marca, além de ser o principal goleador do time na competição, o jogador é o vice-artilheiro da Série B. O atacante bicolor divide a posição com outros três atletas: Facundo Vieira, do Ceará-CE, Anselmo Ramon, do CRB-AL, e Gustavo Coutinho, do Sport-PE. O artilheiro é o meia Marcos, do Goiás-GO.

Os outros dois gols bicolores na Segundona foram marcados por Nicolas e pelo volante Val Soares. Esli Garcia chegou ao Paysandu no início do ano para atuar na primeira parte da temporada. Aos poucos, o jogador foi conquistando o seu espaço no elenco titular e caiu nas graças dos torcedores, passando a ser mais explorado pelo técnico Hélio dos Anjos.

Por conta das atuações positivas, o contrato do venezuelano foi renovado até o final de 2024. Ao todo, nesta temporada, Esli García fez 21 jogos e marcou oito vezes - quatro na Série B, três no Parazão e um na Copa Verde.

Além da artilharia na Série B, o Papão também tem no elenco um dos artilheiros do Brasil. Com 18 gols, Nicolas é o vice-artilheiro da temporada brasileira. O atacante do Bicola está atrás apenas de Pedro, do Flamengo, que possui 21 gols.

O jogador também terminou o Campeonato Paraense e a Copa Verde como artilheiro. No Parazão, foram 11 gols marcados. Já no torneio regional, o atacante balançou as redes seis vezes. Até o momento, na Série B, Nicolas tem apenas um gol.