TJD-PA convoca Remo e Paysandu para julgamento que avalia impugnação da final do Parazão 2024

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) intimou Remo e Paysandu para o julgamento do pedido de impugnação da partida de ida da final do Campeonato Paraense de 2024. De acordo com o documento divulgado na última terça-feira (13), o caso será analisado na próxima segunda-feira (19), às 17h.

Esse julgamento é parte dos trâmites burocráticos decorrentes do processo iniciado em abril deste ano. Na ocasião, o pedido de impugnação do Parazão foi parcialmente aceito, em caráter liminar, pelo então presidente do TJD-PA, Hamilton Gualberto. Agora, o caso será submetido ao plenário da corte desportiva estadual.

Entenda o caso

Entre o primeiro e o segundo jogo da final do Parazão de 2024, o TJD-PA acatou o pedido do Remo para não homologação do resultado da partida de ida, que terminou com vitória do Paysandu por 2 a 0. O clube azulino alegou interferência do árbitro de vídeo (VAR) no trabalho do árbitro central, Bráulio da Silva Machado, configurando, segundo o Remo, um erro de direito cometido pela equipe de arbitragem.

No entanto, no dia seguinte à decisão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz de Jesus, suspendeu a liminar que impedia a homologação do resultado da partida. A solicitação foi feita pela diretoria do Paysandu diretamente ao STJD.

Na decisão, o presidente do STJD argumentou em favor da "preservação da ordem esportiva, espírito esportivo, segurança desportiva, proporcionalidade e razoabilidade".

"A situação é excepcional, visto estar-se a menos de 24 horas da realização da partida, de modo que os prejuízos são inestimáveis. Por fim, ressaltamos que para constituirmos segurança jurídica ao caso em questão, até o julgamento do Pleno do TJD-PA, decisões monocráticas do Presidente do TJD-PA estão com seus efeitos suspensos. Ante ao exposto, diante do caso acima, defiro o pedido do Paysandu Sport Club e notifico as partes envolvidas (TJD do Pará, Federação Paraense de Futebol e Clube do Remo)", determinou o juiz.

Com a decisão do STJD, o segundo jogo da final do Parazão ocorreu normalmente. A partida terminou empatada em 1 a 1, e, como o Paysandu havia vencido a primeira partida, conquistou o título de campeão paraense de 2024.