Remo entra com Mandado de Garantia no TJD-PA e resultado do Re-Pa pode ser invalidado; entenda

O resultado do primeiro Re-Pa da final do Campeonato Paraense, no último domingo (07/04), continua rendendo "pano para manga", como diz a tradição popular. O principal articulador do baralho jurídico que se agita entre clubes, federação e justiça, o Clube do Remo, resolveu acionar a corte do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) para solicitar a não homologação do resultado do clássico, que terminou desfavorável aos azulinos, derrotados por 2 a 0 pelo Paysandu. Na prática, a medida pode afetar o calendário e atrasar o encerramento da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No documento divulgado pelo clube, fica registrado que "tornou-se necessária a interposição de Mandado de Garantia no dia 9 de abril de 2024, o qual está pendente de análise pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Pará. Diante da necessidade prévia da oitiva dos áudios do VAR, bem como em decorrência da possibilidade de demonstrar de modo inequívoco a sua interferência no resultado, requer-se que não seja homologado o resultado do primeiro jogo da final até a disponibilização integral dos áudios por parte da federação paraense."

A medida iniciou após o Remo pedir à Federação Paraense de Futebol (FPF) que enviasse na íntegra os áudios da cabine do VAR, utilizado no jogo do último domingo. Em nota, o clube havia informado a intenção de ter os registros em áudio para que fossem feitas as devidas análises que fundamentam a alegação remista. "Após a desastrosa arbitragem, ainda no domingo (7), a diretoria do Remo solicitou a integralidade dos áudios e vídeos do VAR, para fundamentar as providências que serão tomadas no âmbito disciplinar e jurídico. Todavia, até o momento nada foi entregue ao Clube", disse o clube logo após o resultado da partida.

VEJA MAIS



A organizadora do Parazão, por sua vez, não acatou o pedido, mas soltou alguns trechos dos áudios de lances considerados "chaves" para o jogo, tal como os lances dos gols e das expulsões. Além disso, através do presidente Ricardo Gluck Paul, a FPF se dispôs a apresentar o material na íntegra, com a única exigência que fosse feito na própria sede da entidade.

Resposta

No fim da tarde desta terça-feira (09/04), a FPF soltou um comunicado com um retorno às alegações azulinas, garantindo que "não negou ao clube signatário acesso ao referido material, pois, como consta na resposta enviada, se comprometeu a entregar os trechos/lances da partida que fossem solicitados, ou, ainda, a exibição na íntegra do material solicitado, porém, na sede da Federação e na presença de um membro da CA (Comissão de Arbitragem) local".

A entidade prossegue o comunicado declarando que a disponibilização do material na íntegra poderia causar algum ruído no entendimento sem que os áudios fossem acompanhados por uma pessoa ambientada com a linguagem dos profissionais. Portanto, a liberação sem acompanhamento poderia prejudicar a reputação dos árbitros de forma equivocada, mas, apesar disso, garantiu ao Clube do Remo o direito de "defender seus interesses nas instâncias que lhe compete, inclusive junto a justiça desportiva."

Próximos capítulos

Com a medida protocolada no TJD-PA, o Clube do Remo aguarda a apreciação do pedido, que, segundo um membro do corpo jurídico remista, não tem data específica, mas não "costuma demorar muito". O próximo jogo entre Remo e Paysandu pela final do Campeonato Paraense está marcado para o domingo (14/04), no Mangueirão.