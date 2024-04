Médico do Remo cita fragilidade de atacante Jaderson e não estipula prazo de retorno

O Remo sofreu uma baixa no time com a saída do atacante Jaderson, que é um “coringa” na equipe do técnico Gustavo Morínigo, e que vem desempenhando um papel importante no meio-campo azulino. O jogador se machucou no primeiro jogo da semifinal da Copa Verde e, após exames, constatou-se uma lesão de grau 1 na coxa direita. Em entrevista à Rádio Liberal +, Jean Klay, médico do Remo, falou do tratamento realizado com Jaderson, afirmou que o número de leões no time é baixo e Jaderson possui uma fragilidade no músculo posterior da coxa e não especificou um período para retorno do atleta.

O chefe do Departamento Médico do Remo, Jean Klay, informou que tenta fazer junto aos profissionais do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), com que o Jaderson retorne ao time o mais rápido possível, mas é preciso cautela e afirmou que existem estudos para que o atacante tenha um protocolo de saúde diferenciado. Jean Klay fez questão de frisar que Jaderson não apresentou sinal de possível lesão, mas que ele possui fragilidade no músculo da coxa.

“O Jaderson teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita, está em tratamento. Jaderson é um jogador que responde muito bem ao tratamento e agora temos que esperar um dia de cada vez para ele voltar a campo. O trabalho é integrado, estamos o tempo todo conversando com a comissão, somos alinhados com a preparação física e trabalhamos em cima de parâmetros que passamos a eles de atletas que possui riscos de lesões. O Jaderson é para nossa equipe uma incógnita, pois ele não mostrou nenhum sinal de que iria lesionar. Ele é um atleta que se entrega muito, talvez ele não conheça seu limite, pois ele mesmo extasiado corre muito. Ele é um atleta que tivemos problema com desidratação, fizemos um protocolo específico e conseguimos corrigir, mas tem uma coisa ou outra que acaba escapando. Hoje estamos discutindo no NASP um novo protocolo de preparação específica para o Jaderson, que possui uma fragilidade na musculatura da região posterior da coxa”, falou.

Jaderson ficou de fora do último mclássico contra o Paysandu (Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

VEJA MAIS

Jean Klay foi perguntado se a pré-temporada do Remo, feita ainda pela comissão técnica do então treinador Ricardo Catalá, teria sido bem feita. Segundo o médico do Remo, as contusões no elenco estão em um número baixo e dentro da normalidade.

“A questão de bem feito ou mal feito para um aspecto multifatorial, pois temos muitas coisas envolvidas na preparação de um atleta. A comissão técnica que começou o trabalho [do Ricardo Catalá] foi feita por pessoas extremamente competentes, mas ainda sim os números não foram como gostaríamos. O fato é que no futebol temos que estar o tempo todo cobrando, perguntando, questionando o que pode ser feito para melhorar performance e o e diminuir o risco de lesões. Em números de lesões, felizmente embora pareça, o número de lesionados é pequeno. Do ponto de vista cientifico usamos com parâmetro, o número de lesões para cada mil horas de exposição. Então hoje o Remo possui um índice [de lesões] bem abaixo do que se considera aceitável. Com os protocolos novos, temos conseguido trazer os atletas com um tempo de recuperação menor. Sei que a impressão é muito negativa, mas os dados que temos não mostram isso”, disse.