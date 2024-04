Técnico do Remo detalha problemas físicos do time após o Re-Pa: 'DM está trabalhando intensamente'

O técnico Gustavo Morínigo permanece invicto no comando do Remo desde chegou, há exatos 30 dias. São 8 jogos, com seis vitórias e dois empates. Mas, em paralelo com a subida de rendimento do time, o treinador tem sofrido com problemas de ordem física: a maior intensidade de jogo e a sequência de partidas decisivas têm desgastado o elenco azulino e resultado em lesões. O assunto foi tema na entrevista coletiva pós-jogo contra o Paysandu, pelo primeiro confronto da semifinal da Copa Verde .

O duelo terminou empatado em 0 a 0, no Mangueirão . Mas em um aspecto o saldo pode ter sido considerado negativo para o Leão, que perdeu o meia Jaderson por contusão. O jogador teve que ser substituído aos 5 minutos do segundo tempo. A equipe sentiu a ausência do jogador, que vinha bem em campo. Após um primeiro tempo dominante, o Remo foi pior que seu rival na etapa final.

"No segundo tempo o Pavani cansou. Sobre intensidade, acho que o Jaderson dá intensidade, mas também dá jogo. Ele maneja muito bem o tempo do jogo e combinava muito bem o meio-campo com o Pavani e pelo lado do campo, com Kelvin, às vezes, ou com nossos laterais”, avaliou o técnico Gustavo Morínigo.

VEJA MAIS

O treinador paraguaio, desde chegou ao Baenão, mudou o astral e o desempenho do time. Mesmo oscilando dentro das partidas, os azulinos têm conquistado resultados positivos - tanto que seguem invictos há oito jogos, incluindo duelos contra o Amazonas, pela Copa Verde; e agora um clássico Re-Pa. O principal ponto de virada, para Morínigo, é a entrega dos jogadores.

"Acho que não há nada de diferente do que tentamos fazer desde chegamos aqui. Acreditar em sair jogando, acreditar em dar 100%, em trabalhar todos juntos, tanto defendendo como atacando; de trabalhar um pouco mais a bola e pressionar o rival em lugares distintos do campo. E, claro, aquele jogador que quer estar em nosso time tem que se doar ao máximo. É uma exigência minha, pessoal, que todos têm que brigar, ninguém pode entrar de outra maneira”, apontou o técnico, para em seguida lamentar problemas de ordem física.

“Lamentavelmente estamos sofrendo com lesões, com contusões, com jogadores importantes que estão saindo, como o caso do Ligger, agora Jaderson e outros mais. Por sorte o Ícaro voltou bastante bem e os que estão entrando estão fazendo um bom trabalho. Então buscamos caprichar, seguir acreditando na nossa ideia de jogo e, claro, honrar esse manto dando tudo o que temos em cada jogo", explicou.

Recuperação

Jaderson deve realizar nesta quinta ou sexta-feira exames de imagem para um diagnóstico preciso da lesão e a gravidade do caso. Enquanto isso, Morínigo vai aproveitar para recuperar o time nos três dias que tem de intervalo até o próximo Re-Pa, agora pelo jogo de ida da final do Parazão, que será neste domingo, também no Mangueirão, a partir das 17h.

"A questão física e de recuperação é praticamente a mesma. É junto. Não podemos fazer trabalho físico, e sim tático. Acho que podemos, sábado, fazer esse trabalho [tático]. Vamos ter um pouco mais de tempo. E o departamento médico está trabalhando intensamente para que eles consigam, talvez não 100%, mas colocar os jogadores em condições de disputar esse jogo tão importante para nós", concluiu.

Além de Jaderson e Ligger, também ocupam o departamento médico o lateral-esquerdo Nathan (dor muscular), o meia Matheus Anjos (virose) e o atacante Felipinho (final de transição). O atacante Marco Antônio, suspenso, não poderá jogar no domingo e o atacante Ytalo foi poupado de parte do Re-Pa pela Copa Verde para diminuir o desgaste físico. Já o lateral-direito Vidal foi substituído no Re-Pa com cãibras e não preocupa a comissão técnica.