Veja as avaliações e as notas dos jogadores do Remo no clássico Re-Pa da Copa Verde

O Remo empatou por 0 a 0 com o Paysandu na noite desta quarta-feira (3), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde 2024. Com um primeiro tempo muito intenso e marcado por inúmeras chances de gols, principalmente pelo lado azulino, com o atacante Ribamar, as equipes não saíram do zero e deixaram a semifinal em aberto para o jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (10). Destaques nesta partida pelo lado do Remo para o goleiro Marcelo Rangel, o meio-campista Jaderson e o zagueiro Ícaro, no seu retorno ao time após lesão. Já de forma negativa, o ataque azulino abusou de perder gols com Ribamar, além de Ytalo, que entrou e pouco acrescentou na equipe.

Assista aos melhores momentos da partida

Veja as avaliações do Remo

Marcelo Rangel – Goleiro azulino foi bem quando foi acionado. Titular em todas as partidas do clube, salvou o Leão em pelo menos três lances. Nota: 8,0

Vidal – Não comprometeu a equipe, fez o famoso “feijão com arroz” e supriu as necessidades do time na posição. Nota: 7,0

Thalys – Entrou no segundo tempo, pouco apareceu e quando foi acionado nas descidas de Eslí Garcia, o jogador do Paysandu foi mais efetivo. Nota 5,0

Ícaro – Quase um mês sem jogar, Ícaro retornou seguro ao time e foi importante no Remo, em um jogo bastante movimentado. Nota: 8,0

Bruno Bispo – Não comprometeu e foi importante no lado esquerdo, conseguindo levar a melhor nas chegadas do Paysandu, principalmente com Edinho e Nicolas. Nota 7,0

Raimar – Jogador conseguiu exercer a função defensiva muito bem, mas pouco ofensivo nas subidas azulinas. Nota: 6,0.

Paulinho Curuá – Meio-campista iniciou o jogo nervoso, cedeu alguns escanteios e aos poucos foi ganhando espaço e ajudou bastante na marcação, dando combate. Nota: 7,0

Jaderson – O “coringa” da equipe azulina fez mais uma boa partida, chamou a responsabilidade, distribuiu bem o jogo e fez um primeiro tempo primoroso, mas não conseguiu concluir a partida e foi substituído no início do segundo tempo. A equipe azulina perdeu bastante com a saída do atleta. Nota: 9,0

Renato Alves – Jogador entrou no posto de Jaderson e conseguiu “segurar a onda” em um momento em que o Paysandu foi melhor. Nota: 7,0

Pavani – O meia exerceu uma função importante, conseguindo abastecer o ataque, mas no segundo tempo sumiu em campo. Nota: 6,5

Ronald – Entrou para da velocidade ao time pelo lado esquerdo, mas foi bem marcado e pouco ajudou na equipe. Nota: 6,0

Kelvin – Jogador muito importante para o Leão, principalmente no primeiro tempo, dando dinâmica ao time em jogadas pelo lado direito. Nota: 7,0

Marco Antônio – Entrou bem em campo, conseguiu dar passes importantes e se movimentou bem, mas “perdeu gás” no segundo tempo e foi substituído. Nota 7.0

Sillas – Não entrou bem na partida, quando foi acionado não conseguiu levar a melhor nos confrontos diretos com a defesa bicolor. Nota: 4,0

Ribamar – Jogador de muita movimentação, trombador, mas teve uma atuação em que perdeu gols importantes, que podem fazer falta ao Leão. Nota 5,0

Ytalo – Diferente das últimas partidas em que foi decisivo, mas dessa vez o atacante remita não entrou bem no jogo, desligado na partida, pouco contribuiu com o ataque remista. Nota 3,0