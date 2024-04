Remo anuncia contratação de atacante ex-Joinville; veja

O atacante Guilherme Cachoeira é o mais recente reforço a juntar-se ao elenco do Clube do Remo para a continuidade da temporada 2024. Natural de Joinville-SC e com 21 anos, Guilherme tem uma trajetória que inclui passagens por clubes como São Paulo, Vasco da Gama, Volta Redonda, Inter de Bebedouro e Joinville.

O atacante azulino inclusive comentou o novo desafio da carreira. "Estou muito feliz em vestir a camisa do Clube do Remo, uma equipe de grande tradição. Espero chegar e contribuir com meus companheiros ao longo da temporada."

Na atual temporada, o atacante fez um total de 13 jogos, todos pelo Campeonato Catarinense. O saldo da disputa foi de três gols e uma assistência. O último compromisso pelo time catarinense foi no dia 16 de março, na derrota da equipe para o Avaí, pelo placar de 4 a 0.

Guilherme chega ao clube por meio de um empréstimo junto ao Fortaleza, detentor do passe do atleta. Ele desembarca em Belém nesta semana para realizar os exames médicos necessários antes de se juntar oficialmente ao elenco.