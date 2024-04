Remo acusa FPF de negligência em relação à arbitragem do Re-Pa e solicita áudios da cabine do VAR

O Remo perdeu por 2 a 0 para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão. A derrota para o rival, fez a diretoria do clube azulino realizar um pronunciamento contra a arbitragem do clássico. Em seu site oficial, o Remo informou que pediu à Federação Paraense de Futebol (FPF) a discordância de da escalação do árbitro Djonaltan Costa de Araújo para atuar no VAR, por, segundo o Remo “últimos episódios” ocorridos com o árbitro e agremiação. O clube acusa a FPF de negligência com a solicitação feira à instituição que comanda o futebol, do Estado, por ter escalado arbitragem local para administrar o VAR.

Em nota, o Remo afirma que a arbitragem do último clássico foi “desastrosa” e que solicitou junto à FPF, os aúdios do VAR na sua integridade, para poder fundamentar as providências jurídicas, porém, de acordo com o Remo, nada foi feito pela FPF.

Vai representar contra

O Leão informou ainda que está tomando todas as providências cabíveis e que será feita uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Paraense de Futebol (FPF), contra o Árbitro Bráulio da Silva Machado e Djonaltan Costa de Araújo.

Na onda

O executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, reclamou muito da arbitragem de Bráulio da Silva Machado, o mesmo ocorrendo com o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, que afirmou que o comandante da partida não teve o mesmo critério para as duas equipes.

FPF

A equipe de O Liberal entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF), mas até o momento não obteve retorno.

Leia a nota do Remo na íntegra

“O Clube do Remo vem comunicar as circunstâncias e providências que tomou e está tomando no que se refere a arbitragem do último clássico, válido pelo primeiro jogo do Campeonato Paraense.

“Primeiramente, considerando os últimos episódios envolvendo o árbitro Djonaltan Costa de Araújo, o Clube do Remo, através de seu departamento jurídico manifestou sua discordância com a escalação do mesmo para comandar o VAR. Nenhuma medida foi tomada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que, apesar da solicitação de arbitragem FIFA, escalou árbitros locais para o VAR, com histórico de prejudicarem o Clube do Remo.

Após a desastrosa arbitragem, ainda no domingo (7), a diretoria do Remo solicitou a integralidade dos áudios e vídeos do VAR, para fundamentar as providências que serão tomadas no âmbito disciplinar e jurídico. Todavia, até o momento nada foi entregue ao Clube.

Informamos que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, onde apresentaremos representação perante a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Paraense de Futebol (FPF), contra o árbitro Braulio da Silva Machado e o sr. Djonaltan Costa de Araújo”