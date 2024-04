Remo ou Paysandu? Veja números da renda e saiba quem levou mais torcida ao Mangueirão

O clássico entre Remo x Paysandu pela partida de ida da final do Campeonato Paraense no último domingo (7) levou quase 30 mil pessoas ao Mangueirão, proporcionando uma renda total de mais de R$1 milhão. Esse foi o terceiro clássico entre Leão e Papão.

Se dentro de campo quem levou a melhor foi o Paysandu, que venceu a partida por 2 a 0 e garantiu a vantagem para o jogo de volta do Parazão, nas arquibancadas quem levou mais público ao Colosso do Bengui foi o Clube do Remo. De acordo com o boletim financeiro informado pela Federação Paraense de Futebol em seu site oficial, o Remo teve 11.281 torcedores pagantes no clássico. Somando as gratuidades, o Leão garantiu 14.614 pessoas no lado A, com uma renda de R$590.530,00 mil, tendo um lucro de total de R$279.311,49.

Pelo lado do Paysandu foram 11.245 torcedores pagantes no lado B do Mangueirão. Somando com mais 2.500 gratuidades, o Papão levou um total de 13.745 torcedores neste clássico. A equipe bicolor teve uma renda de R$462.960,00 e um lucro de R$186.717,67.

A renda total do clássico entre Remo x Paysandu na primeira final do Campeonato Paraense foi de R$1.053.490,00 e as despesas do jogo chegaram a R$587.460,84. Sobrando de lucro a quantia de R$466.029,16. O total de público pagante no clássico foi de 22.526 torcedores com um total de público de 28.359.

O próximo clássico entre Leão x Papão ocorre na quarta-feira (10), às 20h, no mangueirão, em jogo de volta da semifinal da Copa Verde 2023. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. A primeira partida terminou empatada em 0 a 0 e quem vencer garante baga na final da Copa Verde. Caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.