Remo e Paysandu lamentam morte de Silvio Santos e partidas terão minuto de silêncio

O apresentador Silvio Santos morreu neste sábado (17), em São Paulo, aos 93 anos. A morte do comunicador causou uma comoção muito grande no Brasil, incluindo nos clubes de futebol. Remo e Paysandu se juntaram a outros times brasileiros e lamentaram o falecimento do fundador do SBT.

Por meio das redes sociais, o Remo destacou a trajetória de Silvio Santos e desejou conforto e força para os familiares do apresentador.

"Com imenso pesar, o Clube do Remo lamenta o falecimento de Silvio Santos, aos 93 anos de idade. Hoje, o mundo se despede de um dos maiores comunicadores brasileiros de todos os tempos. Silvio Santos marcou várias gerações, através de seus programas de televisão, deixando nossos dias mais alegres. Desejamos conforto e muita força aos familiares, amigos e admiradores", disse a nota.

O Paysandu também usou as redes sociais para lamentar a morte do fundador do SBT. Por meio de nota, o Papão disse que Silvio foi "um dos maiores comunicadores da história", que marcou gerações.

"Silvio marcou gerações e foi responsável por alegrar manhãs, tardes e noites de milhões de famílias brasileiras através dos seus programas de televisão. O clube deseja sinceras condolências aos familiares, amigos e fãs neste momento de grande comoção no país", escreveu o time bicolor.

Além das equipes paraenses, Flamengo, Corinthians, ao qual Silvio era torcedor, São Paulo e outros clubes prestaram homenagens ao apresentador.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), por meio de um comunicado, decretou que os jogos do Campeonato Brasileiro tenham um minuto de silêncio em homenagem a Silvio Santos.

Apresentador e fundador do SBT, uma das maiores emissoras da TV brasileira, Silvio Santos morreu na manhã deste sábado (17) em decorrência de broncopneumonia após uma infecção por influenza (H1N1), segundo o boletim médico do hospital Albert Einstein