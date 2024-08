Raio-X: Próximo adversário do Paysandu na Série B, Avaí-SC tem defesa sólida, mas ataque tímido

O Paysandu enfrentará mais um adversário focado no setor defensivo na Série B. De acordo com dados da plataforma Sofascore, o Núcleo de Esportes de O Liberal traçou um perfil detalhado do Avaí-SC, oponente do Papão nesta quinta-feira (22), pela 22ª rodada. Os números revelam uma equipe que pouco valoriza menos a posse de bola, sofre poucos gols e apresenta baixo desempenho ofensivo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

As estatísticas defensivas do Avaí chamam atenção. Até o final da 21ª rodada, o time catarinense possui a segunda melhor defesa da Série B, com apenas 15 gols sofridos. Nesse quesito, o Leão da Ilha está empatado com Santos e Mirassol.

VEJA MAIS

Além disso, o Avaí se destaca como o segundo clube da Série B em interceptações por jogo, com cerca de nove roubadas de bola por partida. O volante Mário Sérgio é o principal destaque nesse fundamento, com uma média de duas interceptações por jogo, o que o coloca como o segundo maior interceptador da competição.

Outro ponto forte da equipe é o número de jogos sem sofrer gols. Até o momento, o Avaí acumula nove partidas sem ser vazado, com o goleiro César, de 29 anos, defendendo a meta em todas essas ocasiões.

Por outro lado, o Avaí enfrenta dificuldades no ataque. Segundo os dados do Sofascore, o clube catarinense possui o quarto pior ataque da Série B, com apenas 17 gols marcados em 21 rodadas, o que resulta em uma média inferior a um gol por jogo.

Cenário atual

Atualmente, o Paysandu ocupa a 14ª posição na Série B, com 25 pontos, apenas seis a mais que o primeiro clube na zona de rebaixamento. Já o Avaí, em 7º lugar, luta por uma vaga no G-4. A equipe soma 31 pontos, estando a três de distância do América-MG, primeiro time dentro da zona de classificação para a Série A de 2024.

Agenda

Paysandu e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (22), pela 22ª rodada da Série B. O confronto será realizado no estádio da Ressacada, em Florianópolis, com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e cobertura ao vivo pela Rádio Liberal.