Paysandu: Campanha de Márcio Fernandes na Série B é melhor que a de Hélio dos Anjos; veja números

Márcio Fernandes retorna ao Paysandu após pouco mais de um ano. O técnico chega para substituir Hélio dos Anjos, demitido na última semana. A volta do treinador não foi muito bem recebida por torcedores bicolores, que criticaram a contratação nas redes sociais. No entanto, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, Fernandes teve um aproveitamento melhor do que o Hélio.

Até a primeira fase do campeonato, Márcio comandou o Vila Nova-GO e levou o time até a final da Copa Verde, além de ter deixado a equipe na sétima colocação da tabela de classificação. Ao todo, foram seis jogos na Segundona, sendo três vitórias e três derrotas. Ou seja, o treinador teve um aproveitamento de 50% das partidas na Série B.

Por duas rodadas, o Vila Nova chegou a figurar na vice-liderança do campeonato e não esteve na zona de rebaixamento.

Apesar da fase relativamente estável na competição, Fernandes não se segurou no clube após as goleadas que sofreu para o próprio Paysandu na final da Copa Verde. Com um time misto, a equipe goiana tomou 4 a 0 no jogo de ida e 6 a 0 na volta. Assim, o treinador acabou caindo.

Após um primeiro turno forte, com conquista do Parazão e Copa Verde, o Bicola de Hélio dos Anjos começou a decepcionar já na Copa do Brasil, quando caiu ainda na primeira rodada, e no início do campeonato.

Sem grandes resultados, Hélio dos Anjos empatou muitas partidas e passou a ser questionado pela torcida bicolor. Ao todo, em 25 rodadas, o time conquistou apenas cinco vitórias, teve 12 empates e sofreu 8 rodadas, um aproveitamento de apenas 36%.

Com isso, o Papão passou a oscilar na tabela e, nas últimas rodadas, estagnou na 15ª colocação, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. A "gota d'água" foi a derrota em casa para o Amazonas-AM e Hélio foi dispensado pela diretoria.

Histórico pelo Papão

Márcio Fernandes comandou o Paysandu entre as temporadas de 2022 e 2023. Foram 66 partidas disputadas, com 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. O treinador conquistou o título da Copa Verde de forma invicta, mas caiu na semifinal do Parazão de 2023.

Na Curuzu, os números são bons. Em 30 jogos disputados, o técnico teve 21 vitórias, sete empates e sofreu apenas duas derrotas, fechando o primeiro ciclo com quase 80% de aproveitamento na casa do Bicola.

A estreia de Márcio pela equipe será justamente na Curuzu. No próximo sábado (14), o time encara o Guarani-SP pressionado para voltar a vencer.

Números de Hélio dos Anjos na Série B

25 jogos

5 vitórias

12 empates

8 derrotas

Nenhuma rodada no G4

5 rodadas no Z4

Números de Márcio Fernandes na Série B

6 jogos

3 vitórias

3 derrotas

50% de aproveitamento

2 rodadas no G4

Nenhuma rodada no Z4