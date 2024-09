Em busca de recuperação, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra Guarani na segunda (9)

O Paysandu tenta se recuperar da má fase que enfrenta na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (14), às 17h, na Curuzu. A partida é válida pela 26ª rodada da campetição. Este será o primeiro duelo do Bicola sem o treinador Hélio dos Anjos, dispensado após a derrota em casa para o Amazonas. Precisando do apoio da torcida, o Papão começa a vender os ingressos para o jogo contra o Bugre nesta segunda-feira (9).

Para chamar o torcedor, o clube irá abrir um lote promocional, com os ingressos para as arquibancadas no valor de R$ 40. Após o esgotamento, as entradas voltam ao preço cheio de R$ 50. Já as cadeiras custam R$ 150.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h desta segunda-feira (9) nas lojas oficiais do clube e no site IngressoSA. Sócios torcedores possuem condições especiais na compra dos bilhetes.

Estudantes têm direito a meia entrada mediante a apresentação de comprovante da instituição. Idosos, pessoas com deficiência (PCD) e crianças de até 11 anos possuem acesso à gratuidade para as arquibancadas.

A retirada das gratuidades e meia-entrada está prevista para ocorrer na sexta-feira (13), a partir das 8h, no estádio da Curuzu.

Situação

Sem vencer a nove jogos, o Paysandu está ha dois pontos da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, com 27 pontos. Na última quinta-feira (5), o time bicolor perdeu para o Amazonas em casa por 1 a 0 e viu a crise na Série B aumentar. Por conta disso, o técnico Hélio dos Anjos foi dispensado e o clube busca um novo treinador para substituí-lo o mais rápido possível. Até o momento, não está claro se o novo comandante já estará a frente da equipe contra o Guarani.

Pontos de vendas

VENDAS ONLINES: www.ingressosa.com

LOJAS LOBO CASTANHAL, CURUZU E SEDE SOCIAL

De segunda-feira a sexta-feira - 9h às 18h;

Sábado - 9h às 15h.

LOJAS LOBO BOSQUE GRÃO-PARÁ, BOULEVARD, CASTANHEIRA, METRÓPOLE, PARQUE SHOPPING E PÁTIO BELÉM

De segunda a sexta-feira - 10h às 22h;

ESTÁDIO BANPARÁ CURUZU

Somente no dia da partida, 14, a partir das 9h.