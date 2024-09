Após demissão de Hélio dos Anjos, Paysandu trabalha com três nomes para substituir treinador

Horas após a demissão do técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu já está ativo no mercado na busca por um treinador substituto. Segundo fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Papão trabalha com três nomes principais para assumir o comando da equipe até o final da Série B: Claudinei Oliveira, Marcelo Chamusca e Márcio Fernandes.

De acordo com a fonte, os três nomes foram referendados pela atual diretoria, que está iniciando as negociações. Apesar disso, o trio não era tratado como "plano A" pela presidência.

Ainda segundo a fonte, logo após a saída de Hélio dos Anjos, o Paysandu tentou contrato com outros três treinadores: Guto Ferreira, Márcio Zanardi e Eduardo Barroca. No entanto, o trio preferiu não avançar nas tratativas.

Dos treinadores cogitados, apenas Márcio Fernandes está sem emprego no momento. O último trabalho do técnico foi no Vila Nova-GO, onde foi demitido entre os dois jogos da final da Copa Verde. Na ocasião, a última partida do treinador na equipe foi a derrota de 6 a 0 para o Paysandu, na Curuzu.

Márcio Fernandes tem, recentemente, uma duradoura passagem pelo Paysandu. Entre 2022 e 2023 o treinador dirigiu a equipe por um ano e cinco meses, batendo na trave na maioria dos objetivos traçados no início da temporada. Em 2022, o técnico foi vice-campeão paraense, chegou até a fase final da Série B, sem conquistar o acesso, mas foi campeão da Copa Verde em cima do Vila Nova. Márcio foi demitido após ser eliminado pelo Águia de Marabá na semifinal do Parazão de 2023.

Quem também teve passagem pelo Papão foi o técnico Marcelo Chamusca, que dirigiu a equipe no início da temporada 2017. Na ocasião, o treinador foi campeão paraense, mas deixou o clube após 32 partidas, na metade da Série B do Brasileirão. Ao contrário de Márcio Fernandes, Chamusca está empregado no Al-Faisaly, da Arábia Saudita.

A outra opção para o comando é Claudinei Oliveira. Ao contrário dos concorrentes ao cargo, o treinador nunca dirigiu o Papão, mas carrega no currículo sequentes passagens pelo Avaí-SC. No Leão da Ilha, o técnico esteve a frente da equipe por cinco temporadas, conquistando títulos estaduais e acessos à Série A. Atualmente, Claudinei está no Londrina, disputando o quadrangular de acesso da Série C.

Com os nomes na mesa, o Paysandu corre contra o tempo para fechar com um novo treinador. A equipe volta a campo na próxima semana, no sábado (14), diante do Guarani, na Curuzu, pela Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.