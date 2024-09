Ex-dirigente do Amazonas chama Paysandu de 'mucura' e provoca o Lobo após derrota na Série B; vídeo

A derrota para o Amazonas e a demissão do técnico Hélio dos Anjos não está repercutindo apenas nos bastidores do Paysandu. A crise no futebol bicolor também é motivo de zoação para torcedores da Onça Pintada, que usaram as redes sociais para provocar o Papão. Em um vídeo, o ex-diretor da equipe amazonense, Milton Moreira, o Xuxa, fez questão de cutucar o Lobo após mais um revés na Série B do Brasileirão.

"É muita tristeza, mas vai ser difícil chegar aí [Belém] de novo. Eu não vou ter proteção de ninguém. Pedi pra onça não comer a mucura, mas eles não me atenderam", disse o ex-dirigente rindo.

Esta não é a primeira vez que Milton Moreira provoca o Paysandu. No ano passado, durante a disputa do quadrangular de acesso da Série B, o então dirigente também usou as redes sociais para falar o Papão após a derrota da equipe bicolor no Mangueirão, pela 5ª rodada. O jogo, inclusive, poderia sacramentar o acesso do Bicola em caso de vitória, mas terminou com placar favorável à Onça Pintada por 2 a 1.

Em outro episódio, já nesta temporada, Xuxa seguiu provocando e chamou o Paysandu de “mucura”, dizendo que a Onça Pintada engoliria a equipe paraense na Série B do Brasileirão.

O jogo

O Amazonas venceu o Paysandu por 1 a 0 na Curuzu na última quinta-feira (5), pela Série B. A partida, além de marcar a nona rodada seguida sem vitória bicolor, sacramentou a demissão do técnico Hélio dos Anjos.