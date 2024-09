Presidente e vice do Paysandu falam sobre técnico, elenco e lições com a saída de Hélio dos Anjos

A saída do técnico Hélio dos Anjos após a derrota para o Amazonas, nesta quinta-feira (5), causou um grande rebuliço nos bastidores do Paysandu. Depois de consumada a dispensa, o presidente Maurício Ettinger e o vice, Roger Aguilera conversaram com a imprensa para justificar a ação e divulgar quais prioridades serão tocadas a partir de agora, quando o time ganha um treinador interino até a chegada do novo comandante, que terá a missão de garantir a permanência do time na segunda divisão nacional.

A primeira questão levantada pelos repórteres foi sobre a identidade do novo técnico. Segundo o vice de futebol, por enquanto a solução será "caseira". "Cada treinador tem seus auxiliares, seu staff de trabalho. Agora vamos implementar o técnico da casa. Hoje assume o Dudu. A qualquer momento vamos trazer outro técnico oficial e ele também deve ter essa estrutura de staff. Até domingo devemos fechar um novo treinador e com ele a nova comissão também virá", explica Roger Aguilera.

A dupla evitou falar sobre a crise entre Hélio dos Anjos e o ex-executivo, Ari Barros, e preferiu manter o tom da conversa no futuro técnico do time, onde os problemas também existem. "A gente precisa ter convicção para contratar, de quem está disponível no mercado. Tem vários nomes que estão empregados, dentro do modelo ideal que entendemos. A gente pensou em encontrar um treinador que consiga extrair o máximo do potencial de cada atleta, no formato que ele costuma jogar. Mas isso tem que ser rápido. Tem alguns nomes de uma safra boa. Espero que as pessoas excedam. São 13 jogos e precisamos de seis ou sete vitórias".

O presidente Maurício Ettinger também reforçou que não optou pela troca antes devido ao desgaste e tempo excessivo de adaptação ao elenco, mas adiantou que quem ocupar o cargo terá uma retaguarda completa para reerguer o Papão na tabela da Série B. "Hoje temos o Vandick, que faz o diretor de futebol. Trouxemos o Éder, para ser o gestor da base. Agora ele será o gerente de futebol. Então o treinador vai interagir mais com o Vandick, o Éder e o Roger também. Todas as atitudes do Hélio foram para melhorar e valorizar o Paysandu. Era sempre para melhor. Isso a gente reconhece. Vamos continuar nessa linha de crescer".

A dupla garantiu ainda que mantém o planejamento de renovações, que segue as negociações para ajustar o atual elenco e estruturar um novo, com a presença de outro executivo, que virá somente para a próxima temporada. "Temos que nos colocar nos trilhos, voltar a vencer. Tivemos uma boa conversa com o elenco e acreditamos neles. Ninguém veio, acabou a janela de transferência. Foi uma noite dura de sono, mas sabemos que precisamos trabalhar e que dentro dele temos condições. Em um grupo de 40 jogadores, sabemos que alguns não jogam, mas alguém que esteja encostado pode ser a solução", pontua o vice. O próximo jogo do Papão será no dia 14, contra o Guarani, em Belém.