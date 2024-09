Guerra declarada! Hélio dos Anjos sai do Paysandu e chama Ari de ‘Burro, preguiçoso e antiético’

A última coletiva do técnico Hélio dos Anjos como técnico do Paysandu foi repleta de casos dos bastidores do Papão. O técnico disparou contra o ex-executivo do Papão, Ari Barros, com quem já havia trabalhado no Náutico-PE. Hélio dos Anjos chamou Ari de “burro”, “preguiçoso”, “antiético” e acusou o profissional de usar o carro do clube e alugar seu próprio veículo para jogador do elenco.

“Antiético”

“Chagou um momento que eu passei a ser condenado por tomar decisão e quem toma decisões atinge. Depois de 20 dias, a imprensa fomentando e jogando indireta pra mim, com o título ‘Ninguém pode ser maior que o Paysandu. Eu não sou maior que o clube, mas enquanto estiver no Paysandu, o departamento de futebol terá comando. Aqui não é lugar para preguiçoso, de pessoas que estavam fazendo coisinhas que para mim, é antiético”, disse.

“Burro”

“Forçar a profissionalização de um filho, no dia a dia nunca estava presente. Na véspera do jogo contra o Brusque, estava com seu analista, jantando e discutindo a minha situação no Paysandu com empresário de outro treinador. Só que eles foram tão burros, que fizeram isso há 400 m da minha casa. Quando eu tomei a decisão que eu não trabalho [com ele Ari], o clube que toma decisão, mas eu não trabalho mais nunca com ele, que sua a imprensa para autoelogio”, falou.

Executivo Ari Barros quando estava no Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

“Estava dormindo”

“Sabe os motivos do Paysandu jogar sete partidas fora no Campeonato Paraense? Ele [Ari] nos representou. O congresso técnico abre para discutir, bate-papo e enquanto o Papellin [executivo do Remo] trabalhava brilhantemente e o presidente do Água e o Castanhal, discutindo, o meu representante estava dormindo. Sabe quem jogou isso na minha cara? A FPF. Quando cobrei da Federação ocorreu isso”, revelou.

Aluguel de carro para jogador

“Se eu quiser eu enumero no mínimo 20 situações. Quer outra? Usar o carro do clube para seu bem e pegar o seu carro alugar para jogador. E aí? O Hélio dos Anjos é dono do clube? E se você negociar com o jogador e ele não paga, aí vou ter que discutir com o atleta um problema que não é do meu dia a dia”

Bicho e elogio ao Vandick

“É importante o torcedor saber quem mais me ajudou esse ano toro e o ano passado no clube chama-se Vandick. Esse sim, esse resolve e o rapaz que saiu tinha o Vandick como inimigo. Tinha o Anderson como inimigo. Na hora em que ele queria aumentar o bicho [valor por vitória ou conquistas] de alguém no clube, queria tirar do ‘ratatá’ [valor baixo do bicho] que é para a cozinheira, lavadeira. Aí vou tirar deles? Não, tira da gente que é grande. Sou dono do Paysandu? Não! Sou justo”.

Executivo Ari Barros

A equipe de O Liberal conversou com executivo Ari Barros, sobre a entrevista de Hélio dos Anjos, mas não teve retorno.