Paysandu anuncia Márcio Fernandes como novo técnico para a sequência da Série B

O treinador Márcio Fernandes está de volta ao Paysandu! Na manhã desta segunda-feira (9), o clube bicolor anunciou o retorno do técnico campeão invicto da Copa Verde 2022 com o Bicola. O comandante irá substituir Hélio dos Anjos, demitido na última semana, após a derrota em casa para o Amazonas-AM.

Além do treinador, o auxiliar-técnico Márcio Fernandes Júnior, o Marcinho, retorna ao time. Nesta passagem, Márcio Fenandes terá a missão de reerguer o Papão, que está há nove jogos sem vencer e muito próximo da zona de rebaixamento.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, o contrato com o treinador foi oficializado ainda nesta segunda-feira. O presidente do Papão, Mauricio Ettinger, negociou a volta de Márcio presencialmente, em São Paulo.

Ettinger defendeu o retorno do técnico e destacou que Fernandes conhece o clube e os jogadores, assim, a adaptação não será demorada e poderá contribuir para a reação do Paysandu na Série B.

“O Márcio já conhece a realidade do clube, trabalhou com alguns atletas do nosso elenco e tem como característica a ofensividade no modelo de atuação, com bom toque de bola, volume de jogo e boa quantidade de gols, que é algo que é uma marca no Paysandu. Ele tem a nossa confiança para terminar a Série B de forma positiva”, declarou o dirigente bicolor.

Histórico

Márcio Fernandes atua como técnico há cerca de 20 anos. Aos 62 anos, o comandante retorna ao Papão após pouco mais de um ano. O treinador deixou o Paysandu em 2023, após a conquista da Copa Verde de forma invicta.

Pelo Paysandu, foram 66 jogos, 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Ele deixou o Bicola no meio da disputa da Série C após alguns resultados não tão convincentes.

Nesta temporada, Márcio esteve à frente do Vila Nova-GO. Já na Série B, o técnico deixou a equipe na sétima colocação do Campeonato, com um aproveitamento de 50%. Com a equipe goiana, o comandante foi vice-campeão da Copa Verde. Na final, o time enfrentou justamente o Paysandu e foi goleado por 4 a 0 (jogo de ida) e 6 a 0 (jogo de volta).

Situação

Márcio Fernandes retorna com a missão de reestruturar o Papão. A equipe paraense está há nove partidas sem vencer e ocupa a 15ª posição do campeonato, ameada pela zona de rebaixamento. A estreia do treinador será contra o Guaran–SP, pela 26ª rodada da Segundona, no sábado (14), no estádio da Curuzu.

“Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz por retornar a esse clube, onde conquistei títulos como atleta e também como técnico. Será uma honra dirigir novamente no Paysandu, dessa vez em uma segunda divisão. O grupo tem qualidade, não pode ocupar a colocação onde se encontra atualmente e, com a força do nosso torcedor, que sempre faz da Curuzu uma panela de pressão, eu tenho certeza de que juntos vamos voltar a vencer para subir posições na tabela”, disse o novo treinador.

Conforme informações do clube, Márcio e Marcinho chegam a Belém na noite desta segunda para iniciarem os trabalhos. A apresentação oficial será feita na próxima terça-feira (10), às 14h, na Curuzu, antes de comandarem o primeiro treino no time.

