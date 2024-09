Após anunciar Márcio Fernandes, Paysandu confirma retorno do executivo Felipe Albuquerque

Além do retorno do técnico Márcio Fernandes, outro profissional do departamento de futebol está de volta à Curuzu. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou que o clube acertou a contratação do executivo Felipe Albuquerque. A informação deve ser oficializada pelo Papão em breve.

Felipe terá como desafio organizar o clube alviceleste, que enfrenta uma crise na Série B do Brasileirão. O Bicola não vence uma partida no torneio há nove rodadas e vê, a cada semana, a zona de rebaixamento se aproximar. Além disso, o Lobo lida com as consequências de uma briga nos bastidores entre o ex-executivo Ari Barros e o ex-técnico Hélio dos Anjos.

Apesar do momento caótico vivido pelo Papão, Felipe não tem atuado recentemente no mercado da Série B do Brasileirão. O executivo estava no Barra-SC, clube que disputa apenas o Campeonato Catarinense, há três temporadas. Antes da equipe do Sul do país, o profissional teve uma passagem relâmpago pelo Sport-PE, em 2021.

Retorno após polêmicas

Felipe Albuquerque esteve no Paysandu entre 2019 e 2021. Nesse período, o dirigente conquistou o título do Campeonato Paraense de 2020, mas não conseguiu o acesso à Série B, principal objetivo do clube na temporada. Além disso, ele se envolveu em diversas polêmicas, incluindo uma que criticava, de forma velada, a cidade de Belém e seus costumes.

Conflitos com Hélio dos Anjos

Na sua primeira passagem pelo Paysandu, além das polêmicas, envolvendo a cidade, Felipe Albuquerque também criou uma inimizade com o então técnico do Papão, Hélio dos Anjos. Na ocasião, o treinador bicolor criticou publicamente as negociações de Felipe no mercado de transferências.

A crise entre os dois escalou a ponto de Hélio dos Anjos pedir demissão do Papão. Após sua saída, o treinador fez novas críticas a Felipe e ao então presidente bicolor, Ricardo Gluck Paul.

Vale destacar que Hélio dos Anjos era o técnico do Papão até a última semana. Nesta passagem, o treinador novamente teve atritos com o executivo de futebol do clube, Ari Barros, que acabou demitido. No entanto, após a crise de resultados da equipe na temporada, ambos foram dispensados.