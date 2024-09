Não convenceu! Torcedores do Paysandu criticam a contratação de Márcio Fernandes nas redes sociais

O Paysandu anunciou o retorno de Márcio Fernandes ao time para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador, que deixou a equipe em 2023, retorna ao Bicola para reerguer o clube, que está próximo da zona de rebaixamento. Apesar de ter conquistado um título na primeira passagem pela equipe, a volta do técnico não parece ter agradado os torcedores bicolores.

Por meio das redes sociais, muitos internautas bicolores criticaram a contratação do técnico, que chega para substituir Hélio dos Anjos. Alguns torcedores relembraram a goleada que o Vila Nova-GO sofreu do Paysandu na disputa da final da Copa Verde. Na ocasião, Fernandes era o técnico do time goiano.

"A última alegria que este senhor deu ao Paysandu foi a goleada que ele pegou com o Vila Nova de 6 a 0 pela Copa Verde", comentou um internauta.

"Oi, Nossa Senhora de Nazaré, sou eu de novo", pediu uma torcedora. "Era melhor ter mantido o Hélio", escreveu um torcedor. "Qual a dificuldade em inovar em técnico?", questionou outro internauta.

Apesar das críticas, também houve aqueles que preferiram acreditar que a contratação pode dar certo. "Cada trabalho é um trabalho. Vou aguardar para poder criticar", apontou.

Márcio Fernandes chega a Belém na noite desta segunda-feira (9). Às 14h da próxima terça-feira (10), o treinador será apresentado oficialmente no estádio da Curuzu. Somando a temporada de 2022 e 2023, o técnico fez 66 jogos à frente do Papão, conquistou 34 vitórias, 16 empates e sofreu 16 derrotas, além do título da Copa Verde.

O auxiliar-técnico Marcio Fernandes Júnior, o Marcinho, também chega junto do novo comandante bicolor para ajudar na reestruturação do Bicola.