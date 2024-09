Paysandu: Márcio Fernandes é apresentado, cita como pretende montar a equipe e diz: 'amo esse clube'

A terça-feira (10) foi de apresentações no Paysandu. O novo técnico Márcio Fernandes e o executivo de futebol Felipe Albuquerque, foram apresentados de forma oficial na Sala de Imprensa da Curuzu. Márcio Fernandes falou de como vai trabalhar para ajustar o time e tentar livrar o Paysandu de um possível rebaixamento. O comandante bicolor deixou claro que quer o Papão impondo se ritmo, jogando para frente e que durante os treinamentos vai ter uma noção maior de como o time pode ser escalado para o jogo contra o Guarani-SP, no próximo sábado (14), em Belém.

Márcio Fernandes afirmou que o momento é delicado, mas que não pode pensar em apenas manter o Paysandu na Série B. Para o treinador, existe a possibilidade de algo maior e que isso será algo a ser pensado mais à frente da competição.

“Para que o Paysandu consiga grandes feitos, temos que pensar grande, não vou pensar somente livrar o Paysandu [do rebaixamento]. Temos que pensar e buscar algo mais lá na frente. Não vamos falar do atual momento, pois a situação do clube é difícil, mas lá na frente podemos pensar em uma classificação, pois isso não é impossível”, falou.

O novo comandante alviceleste sabe das dificuldades, mas deixou claro que o time poderá ter mudanças, mas espera ter uma noção maior no decorrer dos treinos, para saber quem está rendendo mais e quem irá vestir a camisa do Paysandu como titular na sua estreia na Série B.

“Tenho que olhar os jogadores em campo, nos treinos e não posso considerar somente informações para poder escalar. Se eu detectar que esses jogadores não estão rendendo, com certeza não irão jogar. Já mostrei no Paysandu e em outras equipes e que quem toma a decisão sou eu. Se acontecer de colocar um atleta em campo é pelo fato de nos treinamentos ele demonstrar que iria ajudar a equipe. Durante os treinamentos quero fazer com que a equipe seja ofensiva, jogue para frente e que busque o gol. Espero que isso possa dar confiança dos jogadores, pois temos jogadores de qualidade e também todas as condições de fazer o Paysandu vencedor”, disse.

Márcio Fernandes falou do seu retorno ao Paysandu, além de citar a forma como o cenário encara comandar um clube na situação em que o Papão se encontra na Série B. Para ele, não é qualquer treinador que aceita e afirmou que confia no seu trabalho e disse que ama o Papão.

“Não é qualquer treinador que aceitaria vir para o Paysandu no atual momento, já que sabe que é uma equipe grande, que tem exigências, mas vim, pois acredito no meu trabalho e, como o executivo falou, eu amo esse clube. Saí do clube, mas sempre estive pensando no melhor para o Paysandu. Isso dá coragem de vir, de encarar os obstáculos, além de ter confiança de que iremos conseguir reverter a situação”, comentou.