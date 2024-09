Pulseiras da Sorte? Veja o significado das pedras usadas pelo novo técnico do Paysandu

Toda ajuda é válida para que o Paysandu tenha sucesso no restante da temporada deste ano e siga na Série B em 2025. A chegada de um novo técnico, por exemplo, é uma delas. Durante o desembarque de Márcio Fernandes na capital paraense, na noite desta segunda-feira (09), um item chamou atenção no comandante do Papão.

Márcio Fernandes chegou a Belém usando três pulseiras em pedras naturais, conhecidas por seus fortes significados e pela capacidade de atrair ou repelir energias. Saiba as escolhidas por ele e o significado de cada uma:

Marrom, pulseira olho de tigre

É uma pedra para atrair proteção, coragem e cura. Os estudiosos acreditam que ela atue, principalmente, contra inveja e mau olhado, absorvendo más energias que possam ser destinadas à pessoa que as usa.

Roxa, ametista

Calmante natural, a ametista tem o poder de bloquear as energias negativas do ambiente. A sua serenidade favorece a meditação e estados de consciência elevados. Ela é um cristal que acalma os medos, aumenta a esperança e anima o espírito.

Cinza, hematita

A pedra hematita é conhecida por despertar fortemente, em quem as usa, o amor próprio. Estimula a coragem e a determinação, ainda recarrega as energias. Favorece ainda a concentração e equilibra o apetite. Ao usar a hematita, acredita-se na construção de um "escudo protetor" que nos permite viver de forma brava, sem dificuldades e com mais foco nas metas.